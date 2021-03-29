Ученые объяснили, почему коронавирус SARS-CoV-2 заразнее, чем SARS-CoV-1

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Ученые из Лихайского университета в США выяснили, что сила взаимодействия между спайковым белком вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, и рецепторами ACE2 значительно выше, чем при других коронавирусах. Об этом сообщает Biophysical Journal.

По мнению авторов исследования, именно этот фактор повлиял на более высокую скорость распространения, чем у атипичной пневмонии, вызванной SARS-CoV-1 в 2002–2004 годах.

"Нашей целью было количественно охарактеризовать вирус SARS-CoV-2 и изучить белок-белковые взаимодействия, происходящие во время его вторжения в клетки человека, чтобы лучше понять механизмы, которые делают этот процесс таким успешным", – рассказал руководитель исследования Фрэнк Чжан.

В ходе исследования выяснилось, что одной из причин более высокой скорости распространения SARS-CoV-2 в сравнении с SARS-CoV-1 стало ранее неизвестное взаимодействие их с группами сахаров, прикрепленных к поверхности рецепторов.

Для получения таких результатов специалистам пришлось разработать инновационную методику измерения силы отрыва спайкового белка от рецептора ACE2.

Авторы надеются, что новые данные поспособствуют разработке новых стратегий выявления, профилактики и лечения коронавируса и созданию новых вакцин против COVID-19.

Ранее американский эксперт снова заявил о лабораторном появлении COVID-19. По его мнению, распространение инфекции началось в сентябре 2020 года. При этом в CNN отметили, что такое мнение противоречит заявлениям ВОЗ.