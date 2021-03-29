Ученые узнали о способности простуды защищать от COVID-19

Фото: depositphotos
Эпидемиологи из Университета Глазго (Шотландия) выяснили, что риновирус, который вызывает обычную простуду, способен эффективно подавлять SARS-CoV-2.
Ученые рассказали в исследовании, что вирусы соревнуются за за место в организме человека. Так, довольно сложно заболеть гриппом и простудой одновременно. При этом заразиться и гриппом и коронавирусом возможно.
Однако по итогам эксперимента выяснилось, что риновирус, вызывающий острое респираторное заболевание, запускает иммунный ответ, который блокирует SARS-CoV-2. Исследователи создали модель дыхательных путей из таких же типов клеток, как в организме, и заразили ее SARS-CoV-2 и риновирусом.
Оказалось, что если риновирус проявляется раньше на 24 часа, то SARS-CoV-2 уже не может активно размножаться, а если вирусы попадают в организм одновременно, то развивается только риновирус. И даже в том случае, когда SARS-CoV-2 распространяется на день раньше, риновирус его подавляет.
"Это захватывающе, потому что высокий уровень распространённости риновируса может остановить новые инфекции SARS-CoV-2", – сказал один из авторов исследования Пабло Мурсия в интервью BBC News.
Однако SARS-CoV-2 сможет снова вызвать инфекцию, как только простуда пройдет и интенсивность иммунного ответа снизится. По словам Мурсии, максимально снизить уровень заболеваемости COVID-19 поможет вакцинация, а также соблюдение гигиенических меры.
Отмечается, что похожие эффекты наблюдались и раньше. Предположительно, крупная вспышка риновируса задержала пандемию свиного гриппа в 2009 году в некоторых частях Европы.
Питер Бен Эмбарек, глава международной экспертной группы ВОЗ, которая изучала в Ухане происхождение коронавируса, ранее рассказал о 13 штаммах коронавируса в городе в 2019 году.
В ВОЗ заявили, что коронавирус начал распространяться раньше декабря 2019 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: