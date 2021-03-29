Ученые узнали о способности простуды защищать от COVID-19

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Эпидемиологи из Университета Глазго (Шотландия) выяснили, что риновирус, который вызывает обычную простуду, способен эффективно подавлять SARS-CoV-2.

Ученые рассказали в исследовании, что вирусы соревнуются за за место в организме человека. Так, довольно сложно заболеть гриппом и простудой одновременно. При этом заразиться и гриппом и коронавирусом возможно.

Однако по итогам эксперимента выяснилось, что риновирус, вызывающий острое респираторное заболевание, запускает иммунный ответ, который блокирует SARS-CoV-2. Исследователи создали модель дыхательных путей из таких же типов клеток, как в организме, и заразили ее SARS-CoV-2 и риновирусом.

Оказалось, что если риновирус проявляется раньше на 24 часа, то SARS-CoV-2 уже не может активно размножаться, а если вирусы попадают в организм одновременно, то развивается только риновирус. И даже в том случае, когда SARS-CoV-2 распространяется на день раньше, риновирус его подавляет.

"Это захватывающе, потому что высокий уровень распространённости риновируса может остановить новые инфекции SARS-CoV-2", – сказал один из авторов исследования Пабло Мурсия в интервью BBC News.

Однако SARS-CoV-2 сможет снова вызвать инфекцию, как только простуда пройдет и интенсивность иммунного ответа снизится. По словам Мурсии, максимально снизить уровень заболеваемости COVID-19 поможет вакцинация, а также соблюдение гигиенических меры.

Отмечается, что похожие эффекты наблюдались и раньше. Предположительно, крупная вспышка риновируса задержала пандемию свиного гриппа в 2009 году в некоторых частях Европы.

Питер Бен Эмбарек, глава международной экспертной группы ВОЗ, которая изучала в Ухане происхождение коронавируса, ранее рассказал о 13 штаммах коронавируса в городе в 2019 году.