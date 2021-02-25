Врачи оценили вероятность "третьей волны" коронавируса в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Главный врач медицинского центра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков заявил, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может произойти весной.
По его словам, это связано с тем, что "у населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались". Специалист выразил уверенность, что "британский" штамм "в любом случае до нас дойдет".
"Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается", – сказал Тимаков РБК.
При этом инфекционист отметил, что говорить о "волнах" следует, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается. В России же было несколько подъемов и спадов заболеваемости.
В то же время профессор МГУ Алексей Аграновский полагает, что летом число новых случаев заболевания, скорее всего, снизится. Всплеск же может произойти осенью, так как респираторные заболевания "поднимаются" к холодному сезону.
"Я не сторонник термина "волна". Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание", – допустил вирусолог. Инфекционист Николай Малышев в этой связи призвал активнее проводить вакцинацию.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заключил, что на эпидемическую ситуацию в стране повлияет соблюдение россиянами правил профилактики, передает ТАСС.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна COVID-19 ожидалась после новогодних праздников. Однако подъема не произошло, так как у большинства населения появился иммунитет.
Инфекционист спрогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19 в апреле
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