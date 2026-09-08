Лавров пожалел, что его фраза про "дебилов" ушла в народ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что жалеет о том, что его фраза про "дебилов" ушла в народ. Своим мнением на этот счет он поделился в интервью проекту "Сама Меньшова".

Эти слова прозвучали в августе 2015 года в ходе совместной пресс-конференции Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Тогда российский министр употребил нецензурное выражение, сопроводив его бранным междометием.

Ведущая Юлия Меньшова спросила Лаврова, не жалеет ли он об этом. Она отметила, что эта фраза стала легендарной.

"Я не радуюсь, что она ушла в народ. Наверное, это должно льстить. Но это было естественное, как вы сказали, проявление определенных чувств в определенной ситуации", – ответил министр.

Лавров добавил, что нецензурная брань является частью русского языка. При этом он подчеркнул, что слово "дебилы" – иностранного происхождения.

В рамках этого же интервью дипломат рассказал, что свитер с надписью "СССР", в котором он был на Аляске в 2025 году, ему подарил товарищ. Он отметил, что "с удовольствием его надел", поскольку россиян с американцами, включая жителей этого штата, объединяет общая память о Второй мировой войне.

