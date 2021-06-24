Первые сведения о коронавирусе в Ухане исчезли из базы данных США – СМИ

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Фото: AP Photo/Ng Han Guan, FILE
Данные о генетическом коде первого варианта коронавируса, который начал распространяться в Ухане в конце 2019 года, исчезли из базы данных Sequence Read Archive в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В Национальном институте здравоохранения США изъятие подтвердили. Там уточнили, что данные, полученные в марте 2020 года, были изъяты спустя три месяца после этого по требованию китайских властей, поскольку информация о генетической последовательности вируса была обновлена и для избежания расхождения в данных ее нужно было заменить.
Между тем, американский вирусолог Джесси Блум выразил обеспокоенность исчезновением данных на фоне распространения версий об искусственном происхождении коронавируса и его утечке из лаборатории в Ухане. Уточняется, что он позже сумел восстановить утраченную информацию, однако она ясности в вопрос о месте и происхождении вируса не вносит.
Ранее в ходе саммита лидеров G7 глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не исключает версию лабораторной утечки SARS-CoV-2. По его словам, со стороны Китая на начальных этапах расследования не было достаточной "прозрачности и сотрудничества", возникали трудности с обменом данными.
Позже ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла это утверждение. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.
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