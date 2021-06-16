Ученые сообщили о появлении коронавируса в США в декабре 2019 года

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Фото: depositphotos/etienjones
Коронавирус появился в США в декабре 2019 года, заявили ученые из Национальных институтов здравоохранения (NIH).
По данным специалистов, новые данные были получены после проведенного в США исследования образцов крови.
"Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США <...> раньше, чем предполагалось", – утверждается в пресс-релизе.
По имеющейся информации, ученые провели исследование 24 тысяч образцов крови, предоставленных гражданами из 50 штатов со 2 января по 18 марта 2020 года. Специалистам удалось выяснить, что у некоторых жителей США уже в начале января 2020 года появились антитела к инфекции. При этом в тот момент в указанных штатах не было официально зафиксировано случаев заражения коронавирусом.
В США неоднократно утверждали о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19. В частности, издание Wall Street Journal сообщало, что трое ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года.
Позднее ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории. Она подчеркивала, что все подобные заявления являются необоснованными.
Ученые призвали выяснить происхождение COVID-19
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