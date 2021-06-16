Ученые сообщили о появлении коронавируса в США в декабре 2019 года

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Коронавирус появился в США в декабре 2019 года, заявили ученые из Национальных институтов здравоохранения (NIH).

По данным специалистов, новые данные были получены после проведенного в США исследования образцов крови.

"Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США <...> раньше, чем предполагалось", – утверждается в пресс-релизе.

По имеющейся информации, ученые провели исследование 24 тысяч образцов крови, предоставленных гражданами из 50 штатов со 2 января по 18 марта 2020 года. Специалистам удалось выяснить, что у некоторых жителей США уже в начале января 2020 года появились антитела к инфекции. При этом в тот момент в указанных штатах не было официально зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

В США неоднократно утверждали о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19. В частности, издание Wall Street Journal сообщало, что трое ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года.

Позднее ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории. Она подчеркивала, что все подобные заявления являются необоснованными.