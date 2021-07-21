Ученые доказали эффективность экстракта полыни против коронавируса

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Вещество артемизинин, содержащееся в полыни, способно подавлять вирус SARS-CoV-2. К такому выводу пришли ученые из Германии и Дании. Об этом сообщает "Газета.ру".

Группа европейских исследователей провела испытания на человеческих клетках. На них проверили воздействие артемизинина и его производных – артесуната и артеметера и экстракт полыни однолетней.

В качестве модельных вирусов ученые использовали немецкий штамм COVID-19 из Мюнхена и датский штамм из Копенгагена, а одна из клеточных линий представляла определенный тип клеток легких, наиболее уязвимых при коронавирусе.

Результаты показали, что все четыре соединения способны успешно подавлять SARS-CoV-2 во всех клеточных линиях. При этом утверждается, что вещества действуют только после попадания вируса в организм.

Ранее ученые из Канады выяснили, что витамин D не защищает от коронавируса. До этого ряд исследователей рассматривал этот витамин в качестве средства для облегчения симптомов COVID-19, поскольку считалось, что дефицит является фактором, увеличивающим риск заразиться.