Канадские ученые не подтвердили гипотезу о пользе витамина D для защиты от COVID-19

Фото: depositphotos/avemario

Ученые из Канады выяснили, что витамин D не защищает от COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Витамин D, по-видимому, не защищает от COVID-19, как считалось ранее", – пояснили исследователи из Макгиллского университета.

Ранее считалось, что дефицит витамина D в организме является фактором, увеличивающим риск заразиться коронавирусом, поэтому ряд ученых рассматривал этот витамин в качестве средства для облегчения симптомов болезни.

Проведенные за последний год исследования не смогли подтвердить гипотезу о пользе витамина D как средства профилактики COVID-19. При этом часть из них проводилась на небольших группах пациентов и были низкого качества.

Чтобы получить больше информации о влиянии витамина D на COVID-19, коллектив ученых из Канады решил обратиться к генетике.

"Авторы работы использовали генетические данные 4134 человек, переболевших COVID-19, и почти 1,3 миллиона непереболевших из 11 стран. Их интересовало, связана ли генетическая предрасположенность к более высокому уровню витамина D с течением болезни и ее исходом", – говорится в сообщении.

В итоге никакой связи обнаружить не удалось. Ученые заключили, что использование биодобавок не является профилактикой развития коронавирусной инфекции.

В то же время эпидемиолог из Университета Отаго Майкл Бейкер считает, что нужны более качественные испытания. Так, за рамками данного исследования оказались люди с дефицитом витамина D. Возможно, прием добавок все-таки окажется полезен.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что квашеная капуста, как и другие продукты, усиливающие иммунитет, полезна для организма, однако она не способна гарантированно защитить от коронавируса или облегчить течение заболевания.

