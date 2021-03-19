Врач прокомментировала влияние квашеной капусты на течение COVID-19

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в диалоге с Москвой 24, что квашеная капуста, как и другие продукты, усиливающие иммунитет, полезна для организма, однако она не способна гарантированно защитить от коронавируса или облегчить течение заболевания.
В Южнокорейском университете были проведены исследования с участием 15 пациентов с COVID-19. В ходе эксперимента выяснилось, что корейская квашеная капуста снижает риск развития серьезных осложнений от коронавируса. Адъюнкт-профессор южнокорейского Университета Ихва Ким Тэ Гюн сообщил, что решил провести это исследование из-за низкой смертности от инфекции в странах Северо-Восточной Азии и Корее.
В корейском блюде кимчхи, кроме квашеной капусты, присутствуют также чеснок, красный перец и имбирь. Ученые утверждают, что в этих продуктах содержится много лактобактерий, антиоксидантов и веществ, укрепляющих иммунитет. Комбинация этих полезных веществ облегчает течение коронавирусной инфекции и смягчает симптомы заболевания, например кашель, диарею и затрудненное дыхание, отмечают исследователи.
В свою очередь, врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что нет никакого открытия в том, что в капусте, красном перце, чесноке и имбире содержатся полезные вещества, усиливающие иммунитет. Однако в случае с коронавирусом люди, наоборот, страдают от избыточной иммунной реакции.
Чернышова объяснила, что при коронавирусной инфекции развивается цитокиновый шторм, то есть организм очень бурно реагирует на вирусы. "Поэтому говорить о том, что мы сейчас усилим иммунитет и это обусловит низкую смертность, неправомочно, тут все сложнее", – отметила врач.
Кроме того, специалист обратила внимание, что в исследовании южнокорейского университета участвовали всего 15 человек, а это очень мало для формирования статистики. "Мы не можем его рассматривать как исследование, на основании которого могут быть сделаны хоть сколько-нибудь серьезные выводы", – подчеркнула врач.
Врач подчеркнула, что избежать болезни можно путем соблюдения мер безопасности или вакцинации. "Безусловно, в капусте, имбире и чесноке есть много полезных веществ, которые хорошо влияют на здоровье, но ни одно из этих веществ не может гарантированно предупредить развитие COVID-19 или облегчить его течение", – сообщила Чернышова.
Тем не менее врач добавила, что для профилактики вирусных заболеваний в весенний период можно разнообразить свой рацион: добавлять в него квашеные продукты, больше зелени, свежих овощей и фруктов с высоким содержанием витаминов.
"Но любой, даже очень здоровый человек может заболеть COVID-19, если он не привит и не соблюдает профилактических мер. Нет ни одного продукта, ни сочетания пищевых продуктов, которые обеспечат нам защиту от коронавируса", – заключила Чернышова.
Ранее эксперты ВОЗ дали рекомендации россиянам есть в весенний период больше овощей, активно двигаться и не забывать носить маски.
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