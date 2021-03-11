Врач рассказала, о каких болезнях может говорить сильная тревога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила Москве 24, что приступы тревоги могут быть признаками сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, это может указывать на проблемы с щитовидной железой или бронхиальную астму, а также может быть связано с гормональными изменениями и невротическими заболеваниями.

"Сердечный приступ, такой как приступ стенокардии при ишемической болезни сердца или начинающийся инфаркт миокарда, практически всегда сопровождается чувством нехватки воздуха и чувством тревоги. Таким образом организм пытается довести до нашего сознания, что сердечной мышце не хватает кислорода", – сообщила Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Игнорировать внезапно возникшую тревогу нельзя. Это может быть ранним маркером сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач подчеркнула, что если тревога сопровождается другими признаками сердечного приступа, в первую очередь болями за грудиной, в левом плече и левой лопатке, то нужно вызвать скорую помощь или обратиться к врачу.

Однако сильная тревога не всегда означает сердечный приступ, отметила Чернышова. Это может быть связано с гормональными изменениями у женщин и происходить во время приливов. Также сильное беспокойство может возникать у людей с нервными расстройствами и во время панических атак.





Надежда Чернышова врач-терапевт Там сильная тревога: человеку кажется, что ему не хватает воздуха. Он подбегает к окну, раскрывает его настежь и задыхается. Он просто чувствует, что умирает, но на самом деле с ним ничего плохого в этот момент не происходит.

Кроме того, беспокойство и тревогу могут испытывать люди с заболеваниями щитовидной железы или бронхиальной астмой, сообщила врач. "При бронхиальной астме может возникать чувство удушья. Также тревога может быть связана с гипертиреозом (базедовой болезнью), которая характеризуется повышенной функцией щитовидной железы", – подчеркнула специалист.

Чернышова добавила, что если человек периодически испытывает безосновательную тревогу, не связанную с конкретной жизненной ситуацией, то ему необходимо пойти к терапевту и начать с проведения ЭКГ.





Надежда Чернышова врач-терапевт Чтобы исключить стенокардию (ишемическую болезнь сердца), нужно сделать ЭКГ и посоветоваться с кардиологом. Если с сердцем все в порядке, надо планомерно искать другие причины.

"Когда мы исключим сердечно-сосудистые заболевания, можно разбираться дальше, с чем это связано: с гормонами, особенностями психологического состояния, проблемами с щитовидной железой или бронхиальной астмой", – отметила врач. В зависимости от этого необходимо будет пойти к конкретному специалисту. Чернышова подчеркнула, что практически со всеми тревожными приступами можно справиться с помощью лечения.

Ранее издание Daily and Sunday Express сообщило, что симптомы тревоги и беспокойства могут быть признаками сердечного приступа. Они могут указывать на потенциальный риск, поэтому их нельзя игнорировать.