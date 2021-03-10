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Врачи рассказали, как бороться с последствиями "постковида"

Чистый "постковид": какие болезни грозят переболевшим коронавирусом
общество медицина

Российские врачи рассказали о проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть у людей, переболевших COVID-19. Отмечается, что сегодня специалисты воспринимают коронавирусную инфекцию как болезнь, приводящую к системному поражению сосудов во всем теле человека, а не только в легких. Разбираемся, каким образом современная медицина может облегчить симптомы "постковида".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Постковидный синдром

Главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина рассказала, что восстановление после COVID-19 у некоторых пациентов может длиться более полугода. По словам специалиста, это связано с тем, что коронавирусная инфекция поражает не только легочную ткань: она скорее больше похожа на системный васкулит (воспаление стенок сосудов. – Прим. ред.). Такой подход объясняется тем, что вирус воздействует на сосуды во всех органах.

"Поражения, которые мы видим в легочной ткани, как правило, есть везде – в почках, печени, в коже. Поэтому то, что мы видим в легочной ткани, – это не пневмония. Это скорее признаки эпителиита – сосудистого поражения, поражения сосудистой стенки", – объяснила врач.

По ее словам, болезнь не заканчивается после выписки пациента, а растягивается на месяцы. Острая фаза в среднем длится до 4 недель после выписки. В этот момент могут проявиться осложнения. Затем от 4 до 12 недель идет подострая фаза. Во время обоих этапов может наблюдаться как смягчение, так и обострение симптомов. А спустя три месяца с момента появления первых признаков болезни "наступает чистый постковидный" синдром, добавила Костина.

Он может включать абсолютно разную симптоматику, начиная от неврологической симптоматики и заканчивая расстройством желудочно-кишечного тракта. Если пациент находился какое-то время в реанимации, у него еще наслаивается постреанимационный синдром.
Наталья Костина
главный внештатный пульмонолог Воронежской области

Пульмонолог объяснила, что для большинства перенесших COVID-19 в легкой форме восстановление заключается в дозированных физических нагрузках и дыхательной гимнастике.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Как проходит реабилитация после COVID-19?

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что системный васкулит, который наблюдается у перенесших коронавирусную инфекцию, может привести к возникновению у пациентов серьезных заболеваний.

"Поражение сосудов головного мозга проявляется головной болью. В нервной ткани болевых рецепторов нет, поэтому боль исходит именно от сосудов или оболочек головного мозга", – пояснил врач.

Кроме того, по его словам, одним из осложнений после перенесенной болезни является поражение почек, а также тромбоз сосудов. У сосудистых хирургов в последнее время было много работы, подчеркнул иммунолог.

Если успевают тромб извлечь, то орган спасают, а если не успевают, то развивается, например, тромбоз конечности с ее возможной ампутацией – как правило, ноги. Либо тромбоз головного мозга с инсультом или тромбоз коронарных сосудов, из-за чего происходят инфаркты.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

Врач посоветовал переболевшим COVID-19 обратиться к медицинским специалистам, чтобы пройти реабилитацию. По его словам, в первую очередь необходимо проверить время свертывания крови и время кровотечения, а также пройти тест на фибринолиз (процесс растворения сгустков крови. – Прим. ред.).

"Есть специальные препараты, которые используются для рассасывания образовавшихся тромбов, а также препараты, улучшающие текучесть крови. Называется это системной энзимотерапией. Их [препараты] могут выписать пациентам, и результаты, как правило, хорошие", – подчеркнул специалист.

Врач-пульмонолог, заслуженный деятель науки РФ Евгений Шмелев в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что период и методы реабилитации зависят от индивидуальных особенностей организма.

Восстановление после перенесенной болезни может идти медленно: от полугода до года.
Евгений Шмелев
врач-пульмонолог

"Сейчас как раз очень много постковидных пациентов, которыми мы занимаемся. Активность процесса болезни падает, когда происходит освобождение организма от вируса, но для этого нужно естественное восстановление. Тут необходимы соответствующие реабилитационные мероприятия, которые сейчас разрабатываются, а некоторые уже применяются", – отметил врач.

Пульмонолог добавил, что в некоторых случаях у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, могут наблюдаться нарушения нервной системы, вплоть до психозов. Поэтому в таких случаях необходима дополнительная помощь психолога, заключил Шмелев.

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