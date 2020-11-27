Врачи назвали норму физической нагрузки для переболевших коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новые рекомендации по нормам физической активности с учетом пандемии коронавируса. Они распространяются на всех людей, в том числе с хроническими заболеваниями или инвалидностью. Рассказываем, как поддерживать тонус, а также разбираемся, какие нагрузки допустимы для тех, кто переболел COVID-19.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим денисов

Для профилактики рака, диабета и депрессии

Всем взрослым, в том числе людям с хроническими заболеваниями или инвалидностью, нужно двигаться 150–300 минут в неделю. Такие рекомендации дает ВОЗ с поправкой на пандемию коронавируса. Детям и подросткам же необходимо заниматься аэробикой на протяжении часа в день.

Пожилым людям в возрасте 65 лет и старше следует добавлять такие упражнения, которые способны улучшить равновесие и общую координацию, а также укрепить мышцы. Это должно помочь им избежать падений и улучшить здоровье.





из сообщения ВОЗ Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, физическая активность способствует улучшению качества жизни.

"Важно каждое движение, особенно сейчас, когда мы живем в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Мы все должны каждый день двигаться, безопасно и творчески", – отметил глава организации.

В ВОЗ подчеркнули, что для человека важна любая физическая активность: можно ходить, ездить на велосипеде, танцевать, играть, даже заниматься уборкой или выполнять работу на садовом участке.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

А что делать переболевшим COVID-19?

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, что самой лучшей физической активностью для людей, переболевших коронавирусной инфекцией, являются прогулки на улице.

"Когда мы ходим, то правильно дышим и восстанавливаем тем самым дыхательную систему, а также убираем интоксикацию за счет правильной работы мышц и всего организма. Кроме того, мы запускаем нашу сердечно-сосудистую и иммунную системы. Чем больше мы ходим, тем лучше", – пояснила специалист.





Людмила Лапа врач-терапевт При COVID-19 наблюдается недостаток дыхательной функции – это самая большая проблема. А когда человек правильно дышит, то функция и жизненный объем легких восстанавливаются, количество кислорода в крови увеличивается. А это значит, что лучше работает мозг, который запускает весь организм.

При этом, по словам врача, лучше всего начинать с небольших прогулок, постепенно увеличивая количество шагов до пяти-десяти тысяч в день.

"Тяжелые физические нагрузки как раз нежелательны, потому что возникает недостаток кислорода и сгущается кровь. Поэтому в тренажерные залы лучше не ходить. Это огромный риск инфарктов и инсультов", – подчеркнула она.

Врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 добавил, что объем физической нагрузки должен зависеть от состояния переболевшего человека.

"Одно из характерных проявлений коронавируса, которое одним из первых появляется и потом очень долго сохраняется, – это выраженная слабость. Есть люди, которые раньше занимались спортом, а после болезни говорят, что мы просто "выжитые тряпочки", – отметил он.





Алексей Водовозов врач-терапевт, научный журналист Надо понимать, что эта слабость может сохраняться очень долго – до полугода и больше. Поэтому не надо делать над собой никаких героических усилий и стараться очень быстро вернуться в форму. Реабилитация затянется, ей нужно заниматься, но без фанатизма, с постепенным увеличением нагрузки и обязательно с ориентировкой на реакцию организма.

По его словам, во время физической нагрузки необходимо следить за своим давлением, сердечным пульсом и насыщением крови кислородом. Если она будет приводить к головокружениям и обморокам, то необходимо скорректировать реабилитацию, заключил специалист.