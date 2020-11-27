Врачи назвали норму физической нагрузки для переболевших коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новые рекомендации по нормам физической активности с учетом пандемии коронавируса. Они распространяются на всех людей, в том числе с хроническими заболеваниями или инвалидностью. Рассказываем, как поддерживать тонус, а также разбираемся, какие нагрузки допустимы для тех, кто переболел COVID-19.
Для профилактики рака, диабета и депрессии
Всем взрослым, в том числе людям с хроническими заболеваниями или инвалидностью, нужно двигаться 150–300 минут в неделю. Такие рекомендации дает ВОЗ с поправкой на пандемию коронавируса. Детям и подросткам же необходимо заниматься аэробикой на протяжении часа в день.
Пожилым людям в возрасте 65 лет и старше следует добавлять такие упражнения, которые способны улучшить равновесие и общую координацию, а также укрепить мышцы. Это должно помочь им избежать падений и улучшить здоровье.
По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, физическая активность способствует улучшению качества жизни.
"Важно каждое движение, особенно сейчас, когда мы живем в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Мы все должны каждый день двигаться, безопасно и творчески", – отметил глава организации.
В ВОЗ подчеркнули, что для человека важна любая физическая активность: можно ходить, ездить на велосипеде, танцевать, играть, даже заниматься уборкой или выполнять работу на садовом участке.
А что делать переболевшим COVID-19?
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, что самой лучшей физической активностью для людей, переболевших коронавирусной инфекцией, являются прогулки на улице.
"Когда мы ходим, то правильно дышим и восстанавливаем тем самым дыхательную систему, а также убираем интоксикацию за счет правильной работы мышц и всего организма. Кроме того, мы запускаем нашу сердечно-сосудистую и иммунную системы. Чем больше мы ходим, тем лучше", – пояснила специалист.
При этом, по словам врача, лучше всего начинать с небольших прогулок, постепенно увеличивая количество шагов до пяти-десяти тысяч в день.
"Тяжелые физические нагрузки как раз нежелательны, потому что возникает недостаток кислорода и сгущается кровь. Поэтому в тренажерные залы лучше не ходить. Это огромный риск инфарктов и инсультов", – подчеркнула она.
Врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 добавил, что объем физической нагрузки должен зависеть от состояния переболевшего человека.
"Одно из характерных проявлений коронавируса, которое одним из первых появляется и потом очень долго сохраняется, – это выраженная слабость. Есть люди, которые раньше занимались спортом, а после болезни говорят, что мы просто "выжитые тряпочки", – отметил он.
По его словам, во время физической нагрузки необходимо следить за своим давлением, сердечным пульсом и насыщением крови кислородом. Если она будет приводить к головокружениям и обморокам, то необходимо скорректировать реабилитацию, заключил специалист.