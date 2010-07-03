Врачи рассказали, нужно ли принимать витамины во время пандемии COVID-19

Британские медики выяснили, что недостаток витамина D у пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, может вызвать более тяжелое течение болезни. По мнению специалистов, витамин очень важен для иммунитета и может защитить организм от проникновения вируса. Выясняем, нужно ли принимать витаминные комплексы во время пандемии COVID-19 и как это правильно делать.



Солнце помогает?

Группа британских медиков исследовала статистику новых случаев заражения коронавирусом и смертности от него. Врачи пришли к выводу, что тяжесть заболевания связана с широтой, в которой живет инфицированный: случаи тяжелой формы COVID-19 чаще регистрируются в регионах с сезонным дефицитом витамина D, образующимся под действием ультрафиолетовых лучей.

По мнению доктора Гаррета Дэвиса, витамин D очень важен для иммунитета и может защитить организм от проникновения коронавируса. Свою теорию исследователи позже подтвердили в лабораторных условиях. Тем не менее ученые отмечают, что для полноценного изучения вопроса необходимо проводить исследования в течение года.

Ранее ученые из Бостонского университета в США также сообщили, что витамин D может уменьшать осложнения при заражении коронавирусом и в некоторых случаях даже предотвращать летальный исход. При этом нехватка витамина повышает вероятность самых тяжелых форм коронавируса на 15%. Академик РАН Евгений Шляхто, в свою очередь, отметил в своем докладе, что дефицит витамина D наблюдается у 71,3% заразившихся коронавирусом, из которых тяжелая нехватка – у 36,3% пациентов.

Витамина D играет ключевую роль в обеспечении всасывания из пищи кальция и фосфора в тонком кишечнике. Некоторая доля потребности в витамине D обеспечивается за счет его образования в коже при нахождении на прямом солнечном свету. Интенсивность процесса зависит от сезона, времени и продолжительности дня, наличия облаков и тени, содержания меланина в коже, применения солнцезащитных средств. В пище витамин D в основном содержится в жирных сортах рыбы, а также в меньшей степени он присутствует в сливочном масле, сыре и других жирных молочных продуктах.



Не миф британских ученых?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, что, по ее наблюдениям, у 70% пациентов в нашей стране наблюдается дефицит тех или иных витаминов.

"Например, витамин D – это такой же гормон, недостаток которого вызывает плохое самочувствие вплоть до головных болей, тошноты, рвоты и так далее. Все эти проблемы связаны с работой желудочно-кишечного тракта, а он – 80% иммунной системы", – пояснила специалист.





Людмила Лапа врач-терапевт Человек, не имеющий в должном количестве гормона защиты – витамина D, который отвечает за работу щитовидной железы, не может справится с обменными процессами в организме. Естественно, такие люди болеют дольше и тяжелее.

При этом врач посоветовала не принимать витамины самостоятельно, а сначала сдать анализ и обратиться с результатами к терапевту или эндокринологу.

"Лучше проверить, чтобы быть уверенным в том, что есть дефицит. Бесконтрольно ничего не нужно принимать. Благо у нас есть много анализов, чтобы проконтролировать, что происходит с нашим телом", – заключила специалист.

Доцент кафедры эндокринологии Высшей медицинской школы, врач-эндокринолог Денис Кузнецов также считает, что витамины помогают переживать болезнь легче и без осложнений.

"Но есть главная проблема с витаминами – их сложно измерить и понять, есть ли дефицит. Одним из самых ярких и важных с точки зрения медицины является витамин D, который можно измерить, есть специальные анализы, и его очень легко компенсировать", – пояснил собеседник Москвы 24.





Денис Кузнецов врач-эндокринолог Рекомендуется один-два раза в год сдавать анализ на витамин D, и если он ниже определенного порога, то принять ту дозу, которая прописана в клинических рекомендациях. Самостоятельно принимать витамины не рекомендуется, их должен назначать врач.

Он добавил, что витамины необходимы, кроме защиты от вирусных инфекций, чтобы защищаться от онкологических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы и массы других.



Витамины для красоты работают?

Доцент кафедры эндокринологии Высшей медицинской школы, врач-эндокринолог Денис Кузнецов рассказал Москве 24, что усвояемость поливитаминов зависит от конкретного состава и от соблюдения производителем технологии изготовления.

"Есть очень много разных мнений и исследований о том, как усваиваются витамины. Большая часть витаминов, которые мы съедаем в виде таблеток, выводится с мочой, но какое-то количество в организме остается, поэтому это не повод их не принимать. Но если мы говорим про базовые витамины, такие как A, C, E, если регулярно употреблять фрукты вместе с необходимым количеством жиров, то витамины и минеральные комплексы не нужны", – пояснил он.





Денис Кузнецов врач-эндокринолог Когда говорят, что этот витамин для красоты, то чаще всего это маркетинговый ход, потому что в редчайших случаях за этим есть какие-то обоснованные клинические данные. Но при этом, если женщина принимает поливитамины для того, чтобы у нее была лучше кожа или лучше росли ногти и волосы, они, скорее всего, помогут.

Эндокринолог рассказал, что витамины лучше усваиваются, если их вводить в организм с помощью инъекций, но к таким препаратам более строгие требования, и их обычно назначает врач. По его словам, при приеме таблеток вещества попадают сначала в печень, а не в кровь. Там они отфильтровываются, а затем "разбегаются по организму". В случае укола вещества минуют барьер и оказываются сразу в кровотоке, отметил специалист.

"Но для человека инъекции – это вещь болезненная и требующая спецподготовки для того, кто их делает. Допустим, если у человека есть сахарный диабет, то ему лучше витамины вводить через укол, такая практика существует. В частности, для защиты нервных тканей", – подчеркнул Кузнецов.

Врач добавил, что некоторые люди в качестве самолечения "колют себя всеми подряд витаминами", но это может привести к плохим последствиям.

