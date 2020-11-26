ВОЗ выпустила рекомендации по физической активности во время пандемии

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ВОЗ скорректировала рекомендации по нормам физической активности с учетом пандемии.
Согласно новым рекомендациям, всем взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, нужно двигаться 150–300 минут в неделю. Детям и подросткам рекомендовано заниматься аэробикой на протяжении часа в день.
"Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга", – говорится в сообщении организации.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус пояснил, что физическая активность способствует улучшению качества жизни.
"Важно каждое движение, особенно сейчас, когда мы живем в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Мы все должны каждый день двигаться безопасно и творчески", – приводит РИА Новости его слова.
В ВОЗ пояснили, что можно ходить, ездить на велосипеде, танцевать, играть, заниматься уборкой и делать работу в саду. Подчеркивается, что важна любая физическая активность.
Ранее врач – травматолог-ортопед больницы № 17 Денис Шпаковский рекомендовал проходить около 3–5 километров в день. Специалист отметил, что такого рода физическая нагрузка дает возможность поддерживать в хорошем состоянии опорно-двигательный аппарат, а также сердечно-сосудистую систему. Шпаковский подчеркнул, что гражданам следует выполнять различные упражнения: приседания, выпады, отжимания, планку.
Кроме того, эксперты рассказали, что во время дистанционных занятий школьникам необходимы спортивные пятиминутки. Специалисты порекомендовали выполнять упражнения, направленные на расслабление и улучшение процессов кровообращения.
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