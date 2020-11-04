Врач порекомендовал проходить минимум 3 – 5 километров в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-травматолог-ортопед больницы № 17 Денис Шпаковский рекомендовал проходить около 3 – 5 километров в день. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Специалист отметил, что такого рода физическая нагрузка дает возможность поддерживать в хорошем состоянии опорно-двигательный аппарат, а также сердечно-сосудистую систему. Шпаковский подчеркнул: время таких прогулок значения не имеет.
Также врач рассказал, что гражданам следует выполнять различные упражнения: приседания, выпады, отжимания, планку. А для того, чтобы как следует потренироваться утром, нужно заранее подготовиться: выпить сладкий чай с кусочком шоколада или сухофруктами.
"Это не тяжелые продукты, которые усвоятся и дадут энергетическую подпитку", – пояснил Шпаковский.
Врач напомнил о том, что организм привыкает к физической активности буквально за две – три недели.
Ранее эксперты рассказали, что во время дистанционных занятий школьникам просто необходимы спортивные "пятиминутки". Специалисты порекомендовали выполнять упражнения, направленные на расслабление и улучшение процессов кровообращения.
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