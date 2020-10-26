Врач рассказала, почему не стоит работать и смотреть сериалы в постели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-терапевт городской клинической больницы № 17 Фатима Мамилова рассказала, что работа и просмотр фильмов в постели могут негативно сказаться на качестве сна. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Чтобы сон был здоровым, не стоит превращать спальню в многоцелевую комнату. Не стоит смотреть фильмы или сериалы, читать новости на планшете или работать прямо в постели. У вас должна выработаться стойкая ассоциация – спальня для того, чтобы спать", – сказала Мамилова.

Врач также рекомендовала для обеспечения здорового сна отказаться от курения и заняться спортом. По ее словам, табачный дым вызывает першение в горле и отек слизистых, что может спровоцировать во время сна дискомфорт.

"Займитесь физической активностью – после нагрузки организму нужно восстановиться. Вот почему после тренировки сон приходит, едва вы касаетесь щекой подушки. Правда, заниматься физкультурой нужно минимум за два-три часа до ночного отдыха. Иначе нервная система будет перевозбуждена и быстро уснуть не удастся", – пояснила Мамилова.

Специалист подчеркнула, что для сна следует уделить не менее пяти часов, уточнив, что в иных случаях повышается риск развития артериальной гипертонии, снижения иммунитета и сахарного диабета.

Ранее психолог Анна Хаперская заявила, что в период удаленной работы есть высок риск сбить режим питания из-за частых перекусов. Чтобы этого не допустить, она рекомендовала устраивать два завтрака с перерывом в несколько часов.

Хаперская также отметила, что для продуктивности во время дистанционной работы необходимо наличие обособленного места работы. При этом менять его в течение всего периода не рекомендуется.

