Психолог назвала оптимальное время пробуждения при удаленной работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Психолог Анна Хаперская рассказала, в какое время следует просыпаться в период удаленной работы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Точное время подъема выбирает каждый для себя сам, но лучше всего это сделать за 45-50 минут до начала рабочего дня. Это время является оптимальным для того, чтобы организм перешел к состоянию бодрствования", – заявила специалист.

По словам Хаперской, позднее пробуждение несостоятельно сразу по нескольким причинам. В качестве первой она назвала проблемы с режимом дня. Вторая – сложности с коммуникацией с коллегами, поскольку главный массив переписки и общения приходится на утренние и дневные часы.

Помимо раннего пробуждения, самочувствие могут улучшить привычные утренние ритуалы – душ, кофе, выбор одежды. Кроме того, некоторое время рекомендуется уделить разминочным упражнениям или выбору музыки, которая будет сопровождать человека утром.

Психолог отметила, что в утренние часы лучше отказаться от просмотра телевизора, чтобы не перегружать мозг с самых первых минут нового дня.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал о способах борьбы с дневной сонливостью. По словам эксперта, эта проблема усугубилась удаленной работой из-за пандемии. Он подчеркнул, что важно правильно настроить свой биологический ритм.

