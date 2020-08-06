Психолог назвала оптимальное время пробуждения при удаленной работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Психолог Анна Хаперская рассказала, в какое время следует просыпаться в период удаленной работы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Точное время подъема выбирает каждый для себя сам, но лучше всего это сделать за 45-50 минут до начала рабочего дня. Это время является оптимальным для того, чтобы организм перешел к состоянию бодрствования", – заявила специалист.
По словам Хаперской, позднее пробуждение несостоятельно сразу по нескольким причинам. В качестве первой она назвала проблемы с режимом дня. Вторая – сложности с коммуникацией с коллегами, поскольку главный массив переписки и общения приходится на утренние и дневные часы.
Помимо раннего пробуждения, самочувствие могут улучшить привычные утренние ритуалы – душ, кофе, выбор одежды. Кроме того, некоторое время рекомендуется уделить разминочным упражнениям или выбору музыки, которая будет сопровождать человека утром.
Психолог отметила, что в утренние часы лучше отказаться от просмотра телевизора, чтобы не перегружать мозг с самых первых минут нового дня.
Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал о способах борьбы с дневной сонливостью. По словам эксперта, эта проблема усугубилась удаленной работой из-за пандемии. Он подчеркнул, что важно правильно настроить свой биологический ритм.
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