Испанский политик прошелся голым во время онлайн-совещания

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Генеральный секретарь Социалистической партии рабочих в испанском городе Торрелавега Бернардо Бустильо прошелся голым перед камерой во время онлайн-совещания.
В этот момент видео смотрели другие политики, журналисты и обычные граждане, сообщает "Газета.ру".
Конференция началась утром и затянулась до вечера. Бустильо должен был отвести дочь на занятия, а затем пойти на вторую работу инструктором по плаванию.
Как пишет The Independent, в какой-то момент политик решил сходить в душ и взял с собой в ванную ноутбук, чтобы слышать коллег, но забыл про съемку.
Ролик разлетелся по сети, и Бустильо решил отказаться от карьеры в политике, чтобы не портить репутацию партии.
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