Туристку арестовали на Мальдивах из-за бикини

Фото: independent.co.uk

Туристку из Великобритании в бикини арестовали на Мальдивах. Об этом пишет газета The Independent. После скандала начальник полиции страны принес публичные извинения.

На видео, опубликованном изданием, видна борьба туристки с несколькими правоохранителями. При этом девушка кричит, обвиняя полицейских в сексуальных домогательствах, и отбивается, передает "Вечерняя Москва".

В результате на отдыхающую в купальнике надели наручники и арестовали за "непристойное обнажение". Ношение бикини разрешено в туристических местах островного государства и строго запрещено в других районах.

Подобным образом в Хорватии нельзя появляться в бикини вне пляжной зоны. В курортном городе Дубровник за такие прогулки придется заплатить штраф 500 евро.