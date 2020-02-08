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Происшествия

08:00

Туристку арестовали на Мальдивах из-за бикини

происшествия туризм

Фото: independent.co.uk

Туристку из Великобритании в бикини арестовали на Мальдивах. Об этом пишет газета The Independent. После скандала начальник полиции страны принес публичные извинения.

На видео, опубликованном изданием, видна борьба туристки с несколькими правоохранителями. При этом девушка кричит, обвиняя полицейских в сексуальных домогательствах, и отбивается, передает "Вечерняя Москва".

В результате на отдыхающую в купальнике надели наручники и арестовали за "непристойное обнажение". Ношение бикини разрешено в туристических местах островного государства и строго запрещено в других районах.

Подобным образом в Хорватии нельзя появляться в бикини вне пляжной зоны. В курортном городе Дубровник за такие прогулки придется заплатить штраф 500 евро.

В Европе вводят штрафы за прогулки по городу в бикини

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