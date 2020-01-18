С каждым годом все откровеннее: зачем девушки надевают сексуальные купальники на Крещение

С каждой новой зимой окунание в ледяную купель на Крещение становится все более похожим на подиум. Девушки надевают откровенные купальники и даже кружевное белье, в котором гарцуют по кромке льда, а потом выкладывают свои фото и видео в Instagram. Зачем красавицы выбирают сексуальные наряды на крещенские купания, как реагируют окружающие и помогает ли такой хайп приобщить молодежь к религии – в материале Москвы 24.

"Мои фото мотивируют людей"

Анна Фесюн. Фото: предоставлено героиней материала

"Когда я впервые купалась, то немного смущалась: что подумают люди? – рассказывает Анна Фесюн, которая окунается на Крещение уже шестой год подряд. – А сейчас мне все равно, главное, чтобы было комфортно и удобно".

Анна отмечает, что появление спортивной, сексуальной девушки в красивом купальнике на Крещение особой реакции у окружающих не вызывает: все думают о том, чтобы быстро искупаться и спрятаться в тепло. Однако ей все же удается поймать на себе неравнодушные взгляды, причем чаще не мужские, а женские. Фигуры у всех разные, поэтому зависть у женщин все-таки присутствует.

По словам девушки, после выхода из воды первую минуту холодно, а потом бросает в жар и можно легко еще 10–15 минут делать фотосессию в бикини. Анна считает, что такие мотивирующие фото в соцсетях помогают привлечь к участию в крещенских купаниях больше молодежи.





Анна Фесюн Такие фото мотивируют людей к тому, что не нужно бояться, как ты будешь выглядеть, в какой ты форме. Не нужно бояться мнения других, нужно просто идти и делать.

Лана Герман. Фото: предоставлено героиней материала

Юрист Лана Герман всегда приезжает на крещенские купания в закрытом купальнике. Тем не менее на фото у купели девушка демонстрирует подтянутые, оголенные ягодицы. "Я от этого внимания свое удовольствие получаю, мне нравится", – говорит Лана.

Каждый год, приходя на купание, девушка замечает, что откровенные купальники одевают не только молодые девушки, но и дамы постарше. Это, по ее мнению, зачастую выглядит более вызывающе.





Лана Герман Вызывающе смотрится, когда у человека не очень красивая фигура, при этом купальник слишком открыт. У меня вызывает удивление, почему я, стройная и подтянутая, одеваю закрытый купальник, а люди с неидеальной фигурой – нет. Они либо без комплексов, либо что-то хотят показать.

В этом году Лана планирует окунуться на Крещение в красном раздельном купальнике с акцентом на грудь, но "с более прикрытой попой". Благодаря ее фотографиям в проруби многие знакомые тоже приобщаются не только к крещенским купаниям, но и к моржеванию.



Татьяна Даруна. Видео: предоставлено героиней материала

Татьяна Даруна

Среди сексуальных купальщиц встречаются и девушки в нижнем белье. Так, совладелица бизнеса в сфере красотыдля своего первого окунания в прорубь выбрала тонкое, белое кружево. Для девушки этот обряд погружения в воду является "очищением тела и духа" и ничего общего с религией не имеет.

"У меня сейчас мощный поток творчества идет изнутри, как вулкан во мне кипит. Какой-то образ приходит, я его реализую. Не для привлечения мужского внимания, это такой творческий порыв", – говорит Татьяна. При этом она понимает, что есть и недовольные ее образами.





Татьяна Даруна Всем не угодишь, однозначно найдутся такие люди, которые будут критиковать. Я не обращаю на это внимания и живу, как мне хочется, и делюсь с миром своим творчеством.

Муж поддерживает Татьяну в ее творчестве и купается в проруби вместе с ней. Больше за девушку и ее здоровье переживают мужчины-европейцы, подписанные на нее в Instagram: "Таня, вы выжили? Слава богу!" Татьяна отмечает, что для наших мужчин это привычно, традиция, а европейцев такое шокирует и пугает.

Оскорбление чувств верующих?

Виктория Цуранова. Фото: предоставлено героиней материала

Студентка журфака и Мисс Maxim – 2019 Виктория Цуранова появляется в ярких купальниках не только на Крещение, но и в другие зимние дни. Девушка занимается моржеванием и убеждена, что именно благодаря купанию в ледяной воде она уже долгое время не болеет.

Виктория рассказала, что выбирает яркие купальники, чтобы фото и видео привлекло внимание подписчиков в Instagram. Например, на фоне белого снега отлично смотрятся синий, красный и розовый цвета. Интересно, что в день самих купаний на Крещение другие участники особого внимания ее внешнему виду не уделяют, но после публикации видео в Instagram на девушку набрасывается куча недовольных.





Виктория Цуранова На Крещение это огромный шквал негатива от добрых и православных людей. Пишут не то что грубые, а совершенно неуместные вещи. Желают мне, чтобы я упала на льду за то, что я не в сорочке.

Виктория Цураева. Фото: предоставлено героиней материала

Судя по комментариям в Instagram, некоторых верующих оскорбляет появление девушки в красивом купальнике на Крещение. "Там просто шквал негатива. Причем, глядя на аккаунты этих людей, видно, что это примерные семьянины, заботливые матери и отцы. А потом они заходят ко мне на страницу и извергают такое, что просто жуть, еще и прикрывая это православием", – говорит Виктория.

Девушка считает, что в данном случае хейтеры устраивают настоящий буллинг и используют православие "как весомую причину, чтобы позволить себе кого-то оскорбить". Совершенно незнакомые люди не стесняются выражать свое негодование, начиная с фраз "В купальнике грех окунаться" и "Только попой виляет", заканчивая самыми грубыми выражениями, используя мат и пошлые шутки.



Виктория Цурева. Видео: предоставлено героиней материала



Виктория Цуранова Я предпочитаю не относить себя ни к какой вере. Праздник оставим православным, пусть они причащаются, очищаются, а я просто плаваю, закаляюсь.

При этом для Виктории важно, чтобы все было прикрыто, и ее купальники пусть и яркие, но все же оголяют тело не больше, чем любой летний купальник. "Мы все ходим летом в купальниках самых обычных, почему что-то другое должно быть зимой, не вижу разницы", – говорит москвичка. Купание в Крещение для нее не связано с религией, поэтому в этом году Виктория его пропустит, но моржевать не перестанет.

Виктория говорит, что такие фото и видео в сетях помогают молодым людям меньше стесняться вне зависимости от того, как они одеты. "Человек сам может выбрать. Я бы хотела, чтобы это не вызывало у православных негативных эмоций. Кому удобно в сорочке – пожалуйста", – заключила девушка.



Екатерина Ушкалова. Фото: предоставлено героиней материала

Москвичка Екатерина Ушкалова выбрала для Крещения ярко-синий купальник с прорезями и уверена, что если такой внешний вид оскорбляет чувства верующих, то это не должно иметь к ней отношения.





Екатерина Ушкалова Это проблемы верующих, а не мои. У меня нет цели кого-то оскорбить, у меня все причинные места прикрыты, я не делаю никаких аморальных движений. Я просто выбрала такой купальник, у меня все закрыто. А остальное – это уже вопрос фантазии каждого человека, этих самых верующих тоже.

В гардеробе Екатерины некрасивых купальников нет. "Все мои купальники привлекают взор, в том числе и девушек, которые искренне восхищаются и радуются моему выбору, – говорит москвичка. – В данном случае я выбрала сдельный купальник, он более закрытый и спортивный".

По мнению Екатерины, в процессе крещенских купаний людям все равно, кто во что одет, можно выйти "хоть голой, хоть в рубашке, хоть в мешке из-под сахарного песка". А фото в Instagram – это как элемент хвастовства, и с учетом того, что не каждый человек может окунуться в ледяную воду, почему бы этим не похвастаться?

Девушка отмечает, что большинство людей восхищаются такими фотографиями красавиц на морозе, это можно использовать. А соцсети как раз являются отличной площадкой, где нужно хвастаться именно хорошими делами, в том числе и красивым телом.

Приобщение к религии или хайп?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Споры на тему того, в какой одежде нужно окунаться в крещенскую купель, начинаются каждый год после того, как все выкладывают свои фото в купели в соцсети. "Если обратиться к источникам, то традиционно окунание должно было быть в рубахе, – говорит доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ им. А. И. Герцена Алексей Гайдуков. – Но после окунания в воду на морозе рубаха облепляет тело и выглядит это не очень прилично. Поэтому раньше мужчины и женщины купались отдельно".

По мнению Гайдукова, купание на Крещение в России было популярно в некоторых местах еще до революции, но не являлось предписанием и не приобретало повального характера. Массово народ стал окунаться в купель последние 10–15 лет, когда появилась "мода на православие". А благодаря эффектным фото в Instagram, демонстрирующим силу духа, к традиции стала приобщаться и молодежь.

"Это некий публичный экстрим, на примере которого девушка или молодой человек показывает или свою активную православную принадлежность или в целом активную позицию. Но задача в христианстве совершенно другая. Это не для гордости и радости, а все-таки сострадание Христу, который с этого момента определяет свою дальнейшую судьбу и искупление грехов человеческих", – говорит Гайдуков.



Фото: Москва 24/Александр Авилов



Однако историк отмечает, что любой древний праздник наделяется новыми смыслами и перекодируется, это вполне нормальное явление.





Алексей Гайдуков доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ им. А. И. Герцена В данном случае, с одной стороны, это плохо, потому что люди не знают, что они делают, а с другой, это демонстрация того, что православные традиции интересны молодежи, но переосмысляются по-своему.

По мнению эксперта, купание на Крещение является некой "рекламной акцией" и демонстрацией православной принадлежности (второй яркий пример такой принадлежности – крашение яиц на Пасху). Возможно, для кого-то окунание в купель станет стартовым моментом и будет способствовать тому, что человек станет воцерковленным, начнет ходить в храм. "Но у многих это остается на уровне экстрима: я православный, поэтому я окунаюсь в прорубь", – говорит Гайдуков.

Эксперт приводит аналогичный пример, когда православный пост путают с диетой, считая, что пост – это повод лишний вес сбросить, а не духовное очищение и духовные помыслы. Получается неправильное переосмысление, люди находятся вне православной традиции, но как-то ее пытаются осмыслить.

По мнению Гайдукова, если рассматривать купание в Крещение как первый шаг посвящения в православную традицию, было бы хорошо, если бы там присутствовал священник, который бы объяснял, что и как нужно делать. "Сейчас на каждой точке есть сотрудник МЧС, а священника, готового не просто благословить и проконтролировать процесс, но и рассказать о мероприятии, – нет. Священник должен объяснять, что это за праздник, чему он посвящен и как себя нужно вести. Это уже путь к воцерковлению и адекватному восприятию православных традиций, а не путь хайпа".