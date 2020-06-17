В Москве арестовали пару за секс в общественном месте

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Басманный суд Москвы арестовал юношу и девушку, которые прилюдно занялись сексом на Хохловской площади, сообщает "Российская газета".

Процесс был заснят на видео, которое впоследствии появилось в социальных сетях. Свидетели публичного секса в так называемой Яме также вызвали полицейских. Они задержали юношу и девушку, которые в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пытаясь объяснить причины поступка, пара рассказала, что сделала это "от скуки". В их отношении был составлен протокол. Юноша отправлен под арест на 10 суток, девушка – на трое.

Ранее туристку из Великобритании арестовали на Мальдивах за то, что она находилась в бикини в неположенном месте. Согласно правилам островного государства, находиться в нем можно лишь в туристических местах.