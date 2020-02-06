Врач назвал оптимальное для здоровья количество секса

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Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik рассказал об "условно-физиологическом ритме" половой жизни.

Специалист отметил, что большинство людей не имеет представления о том, что такое "нормальная" частота интимных контактов. В связи с этим он объяснил, какое количество секса не принесет ущерб психологическому и физическому самочувствию и является оптимальным для здоровья человека.

"В сексологии есть такое понятие, как УФР (условно-физиологический ритм). Он не является обязательным нормативом, но, согласно ему, считается, что интимный контакт нужен 2–3 раза в неделю. Это средняя норма, а у людей разный темперамент и разная половая конституция. Важно знать свою половую конституцию", – заявил врач.

По словам Кульгавчука, недобор своей нормы партнером сказывается на ухудшении его состояния здоровья. Однако специалист предостерег и от переизбытка интимных отношений, поскольку норма половой активности будет повышена, а сам процесс секса начнет приедаться.

Также сексолог порекомендовал воздерживаться от физической близости накануне ответственных мероприятий. Он объяснил это тем, что после фазы напряжения следует фаза расслабления.

"После интимного и яркого контакта нервная система уходит в защитный режим, в режим восстановления. Если во время этого процесса нужно показывать высокие результаты, то КПД будет ниже", – заключил эксперт.

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