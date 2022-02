Ревизия после влюбленности: как перейти к любви и не расстаться

63-летний москвич, маркетолог и лидер движения slow food в России Виктор Майклсон продолжает тему влюбленности и любви и дает пару советов – как распознать "настоящее" и продлить его как можно дольше.

Для многих расставание с мечтой о второй половинке, о том, что "они жили долго и счастливо и умерли в один день", дается тяжело. Часто люди искусственно продляют отношения в надежде, что все наладится. Часто разрыв сопровождают скандалы, депрессии, попытки суицида – полный букет страданий. Мы плачем горючими слезами (или черными, как в клипе Billie Eilish When the party’s over). Все это – искренне, не спорю. Мы плачем и думаем: что же дальше?

Итак, наши положенные наукой 20-40 месяцев прошли, пелена спала, розовая дымка рассеялась. Мы – один на один с реальным человеком, в котором многое раздражает, но многое стало привычным. Уходит секс (или становится рутинным). Хочется обновления, но и расставаться не хочется – и боязно остаться одному, и не хочется терять те симпатичные паттерны (типа кофе в постель), которые сложились. И тут наступает момент истины: ты волей-неволей превращаешься в счетовода-бухгалтера и смотришь – пусть подсознательно – на "сальдо" своих отношений, что перевешивает. Приходит время, когда можно говорить о зарождении любви...

Как же так, скажете вы, какое зарождение, если мы вместе уже два года, пять месяцев и 11 дней! Но ведь вы любили (а точнее, были влюблены в) идеальный образ. А теперь – ревизия: вы имеете дело с реальным человеком!

Что же должно быть вот в этом реальном человеке, чтобы отношения длились? На самом деле, ответить на этот вопрос легко. Этот человек, который рядом с тобой, должен помогать тебе стать лучше!

Лучше – в чем?

А это уже индивидуально: увереннее в себе, здоровее, образованнее, комфортнее, помочь реализовать таланты, мечты – вариантов масса. И это должно быть именно то, что нужно тебе.

У меня в конце 1980-х была подруга, очень красивая девочка, чистая Мальвина. Образованная, умная, амбициозная. В какой-то момент она пропала из общения. Потом появилась и рассказала смешную, прямо-таки гротескную историю: она встретила мужчину, бизнесмена, он закружил ее по дорогим ресторанам и бутикам, привез к себе и сказал: живи-распоряжайся... Но при этом запретил ей работать. Надо ли говорить, что она выдержала всего несколько недель, а потом сбежала из золотой клетки. А ведь он хотел "как лучше", но делал так согласно своим представлениям. А ей нужно было совсем другое.

Нет, я не только о материальном – той мечтой, которую поможет реализовать вторая половинка, может быть и корабль на багряных парусах, и гончарный круг, и поездка на Огненную землю. Это может быть и дом, и дети, много детей. Покой, уют, комфорт. Это может быть нежное, долгое и бережное восстановление измочаленной дурным воспитанием самооценки.

Но как найти того, кто сможет стать таким другом, партнером, "плечом", "жилеткой"? Влюбляться во всех подряд? Спать со всеми, кто мало-мальски подходит?.. Вы не смейтесь – многие, даже не осознавая этого, впускают в свою спальню многих, в надежде, что "тот самый" (или та самая) окажутся в этой длинной очереди.

А бывает ли любовь без влюбленности? И что такое брак – соединение двух сердец? Квартир? Счетов в банке? Лайфстайлов? И может ли быть счастливым брак по расчету?

Какой ужас, скажете вы! Сразу вспоминается картина Пукирева "Неравный брак", непременный участник учебников по родной речи. Вот об этом я могу говорить со всей уверенностью. Я вырос в довольно необычной семье. И не потому, что мои родители были необычные люди – с богатым и трагичным жизненным опытом: таких во второй половине ХХ века было большинство, – а потому, что это была отличная семья, где люди любили, ценили, уважали друг друга, были единодушны во всех важных вопросах, не обманывали друг друга, не манипулировали... Только став взрослым, повидав большое количество пар, я понял, насколько уникальная мне досталась семья.

Лет в 13 я подслушал разговор моей мамы с ее юной (19-летней) подругой Аней. Та возмущенно рассказывала, что ее родители изо всех сил уговаривают ее выйти замуж за парня, с которым она встречалась: "Но я его не люблю! Это же получается брак по расчету! Какой ужас!"

Мама ответила: "Анечка, а ведь мы с Мишей тоже поженились по расчету. Влюбленности не было... Любовь пришла потом".

Не так давно я разговаривал на матримониальную тему с моим другом-японцем. Он говорил мне: у нас с вами очень разные понятия и очень разные паттерны. На Востоке принято понимать, что любовь приходит в процессе совместной жизни, разгорается, если люди подходят друг другу. У вас же любовь вспыхивает, а потом постепенно гаснет.

И все-таки надо влюбляться, дарить цветы и наливать ванну с шампанским, совершать безумные поступки, искренне верить, что эта любовь навсегда, – ведь это то, что делает нас людьми!