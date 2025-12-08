Столичные автовокзалы подготовили к работе в новогодние праздники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все автовокзалы Москвы подготовили к работе в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Для комфорта и безопасности пассажиров специалисты усилили меры контроля, в рамках которых на всех автовокзалах будут работать дополнительные посты, включая досмотр багажа. Также перевозчики запустят в праздники дополнительные рейсы.

При этом зайти на перрон можно только по билету на автобус и документам, подтверждающим личность.

"Большие праздники – это всегда период повышенного спроса на междугородние автобусные перевозки. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы полностью подготовили все наши 5 автовокзалов к бесперебойной работе в новогодние дни", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Дептранс сообщил, что самыми популярными направлениями для горожан в новогодние праздники стали Чебоксары, Минск, Ставрополь, Элиста и Йошкар-Ола. Жители уже приобрели около 13 тысяч билетов на междугородний транспорт. Пик продаж пришелся на 30 декабря. На эту дату москвичи приобрели более 6 тысяч билетов.

