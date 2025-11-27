Форма поиска по сайту

27 ноября, 15:05

Транспорт
Чебоксары, Минск и Ставрополь стали самыми популярными маршрутами на Новый год

Дептранс рассказал, куда москвичи планируют поехать на Новый год

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Оксана Король

Самыми популярными направлениями для горожан в новогодние праздники стали Чебоксары, Минск, Ставрополь, Элиста и Йошкар-Ола, сообщили в телеграм-канале Дептранса.

Жители уже приобрели около 13 тысяч билетов на междугородний транспорт.

"Мы видим, что автобусы дальнего следования остаются одним из самых востребованных способов добраться в другой город", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

По его словам, пик продаж пришелся на 30 декабря. На эту дату москвичи приобрели более 6 тысяч билетов. Ликсутов добавил, что по задаче Сергея Собянина продолжается работа по развитию столичных автовокзалов, чтобы сделать их более комфортными для пассажиров.

Желающим поехать в другой город Дептранс советует покупать билеты через приложение "Метро Москвы", чтобы не стоять в очередях и заранее занимать свободные места.

Ранее РЖД объявили, что билеты на все поезда "Сапсан" отправлением из столицы 31 декабря и 1 января можно будет приобрести по фиксированной цене. Стоимость экономкласса 31 декабря начинается от 2 025 рублей, а 1 января – от 2 026 рублей. Базовый класс обойдется от 1 832 рублей. В РЖД подчеркнули, что спецтариф зависит не от спроса или даты покупки, а только от категории места.

