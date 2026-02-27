МИД России вызвал посла Финляндии после инцидента с сожжением российского флага

Фото: Москва 24/Роман Балаев

МИД России вызвал посла Финляндии в связи с сожжением российского флага 24 февраля у здания дипмиссии. Об этом сообщил RT со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Москва расценила инцидент как вопиющий акт надругательства над государственным символом и выразила недоумение в связи с бездействием финских правоохранителей.

Финляндии было передано требование принять меры для установления и наказания виновных, а также предотвращения подобных действий в будущем.

Ранее МИД ФРГ объявил о высылке сотрудника российского посольства в связи с подозрениями в шпионаже. Дипломат был вызван в ведомство для разъяснений.

По информации СМИ, Германия выслала заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Российское дипведомство назвало данное решение провокацией.