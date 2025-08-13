Направление из Москвы в Оренбург открылось на автовокзале Южные ворота

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На автовокзале Южные ворота открылось новое направление. Теперь пассажиры из Москвы смогут отправиться в Оренбург. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, новое направление укрепит связи между городами, разовьет туризм и повысит мобильность жителей.

Рейсы будут отправляться по понедельникам и четвергам в 15:00. Цена билета начинается от 5 тысяч рублей, а время в пути составит около 17 часов. Для удобства пассажиров по оптимальному маршруту будут курсировать удобные автобусы с кондиционерами.

В Дептрансе напомнили, что автовокзал Южные Ворота, открытый в 2015 году, расположен на 19-м километре МКАД. Здание вокзала выделяется современным дизайном, просторным залом ожидания и разнообразием сервисов.

В частности, пассажирам доступны кафе, вендинговые автоматы, камеры хранения и комнаты матери и ребенка. Вокзал полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями и соответствует высоким стандартам безопасности.

