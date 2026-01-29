В Дагестане убивший сожительницу мужчина признался, что расчленил ее и сжег

Фото: телеграм-канал "КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА"

Житель Дагестана, которого задержали по подозрению в убийстве сожительницы, признался, что задушил ее и расчленил. Видео с его признанием опубликовала руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева в телеграм-канале.

По словам задержанного, 15 января он продал автомобиль Мальвины Магомедовой, после чего она стала требовать с него деньги. Он назначил ей встречу, привез в свою квартиру и задушил. После этого мужчина завернул тело в одеяло и положил в багажник, затем взял нож и поехал на речку.

По дороге злоумышленник купил 5 литров бензина. На берегу реки он расчленил Магомедову и сжег.

Расчлененные и обгоревшие останки женщины были обнаружены ранее в ходе оперативно-разыскных мероприятий на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района. СМИ писали, что ее убил 28-летний житель Дагестана. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что подозреваемого задержали.

По некоторым данным, незадолго до преступления пара заключила мусульманский обряд бракосочетания, после которого мужчина продал полученную в приданое "Ладу Приору", однако женщина написала заявление об угоне и пропала 23 января. По словам знакомых семьи, у нее остались трое детей от первого брака.

