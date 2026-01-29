Расчлененные останки пропавшей женщины нашли в Дагестане

Фото: телеграм-канал SHOT

В Дагестане нашли расчлененные и обгоревшие останки 36-летней женщины, пропавшей 23 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Жительница Дербентского района вышла из дома ночью и не вернулась. Ее останки были обнаружены в ходе оперативно-разыскных мероприятий на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района.

По данным телеграм-канала Mash, убил женщину 28-летний житель Дагестана. Незадолго до преступления пара заключила мусульманский обряд бракосочетания, после которого мужчина продал полученную в приданое "Ладу Приору".

Однако женщина написала заявление об угоне в полицию, а после встречи с мужем пропала. По словам знакомых семьи, у нее остались трое детей от первого брака.

По данным журналистов, подозреваемый задержан. В отделе полиции он признался в совершении преступления.

Ранее правоохранители задержали 76-летнего жителя Самары, подозреваемого в убийстве знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. Фигурант ударил оппонента, после чего тот скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник расчленил его тело и выкинул в выгребную яму.