Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 14:22

Происшествия

Расчлененные останки пропавшей женщины нашли в Дагестане

Фото: телеграм-канал SHOT

В Дагестане нашли расчлененные и обгоревшие останки 36-летней женщины, пропавшей 23 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Жительница Дербентского района вышла из дома ночью и не вернулась. Ее останки были обнаружены в ходе оперативно-разыскных мероприятий на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района.

По данным телеграм-канала Mash, убил женщину 28-летний житель Дагестана. Незадолго до преступления пара заключила мусульманский обряд бракосочетания, после которого мужчина продал полученную в приданое "Ладу Приору".

Однако женщина написала заявление об угоне в полицию, а после встречи с мужем пропала. По словам знакомых семьи, у нее остались трое детей от первого брака.

По данным журналистов, подозреваемый задержан. В отделе полиции он признался в совершении преступления.

Ранее правоохранители задержали 76-летнего жителя Самары, подозреваемого в убийстве знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. Фигурант ударил оппонента, после чего тот скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник расчленил его тело и выкинул в выгребную яму.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика