СК сообщил о бегстве охранника, подозреваемого в убийстве посетителя ТЦ в Петербурге

Фото: телеграм-канал "112"

Один из охранников магазина в торговом центре "Сити Молл" в Санкт-Петербурге, подозреваемый в убийстве 24-летнего посетителя в результате конфликта, скрылся на территории иностранного государства, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве добавили, что он объявлен в розыск.

Вместе с тем еще двоим фигурантам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Следователи направили в суд ходатайство об их аресте.

Конфликт между охранниками торгового центра "Сити Молл" и посетителем произошел вечером 21 января. Сотрудники ТЦ обратились к молодому человеку, заподозрив его в краже, после чего тот применил газовый баллончик. В результате инцидента правоохранители задержали троих мужчин, еще одному сотруднику удалось скрыться.

После перепалки состояние молодого человека ухудшилось. Позже он скончался в медучреждении. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Спустя время его переквалифицировали в убийство группой лиц. Уточнялось, что молодой человек умер от механической асфиксии, то есть удушья.