Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 16:21

Происшествия

СК сообщил о бегстве охранника, подозреваемого в убийстве посетителя ТЦ в Петербурге

Фото: телеграм-канал "112"

Один из охранников магазина в торговом центре "Сити Молл" в Санкт-Петербурге, подозреваемый в убийстве 24-летнего посетителя в результате конфликта, скрылся на территории иностранного государства, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве добавили, что он объявлен в розыск.

Вместе с тем еще двоим фигурантам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Следователи направили в суд ходатайство об их аресте.

Конфликт между охранниками торгового центра "Сити Молл" и посетителем произошел вечером 21 января. Сотрудники ТЦ обратились к молодому человеку, заподозрив его в краже, после чего тот применил газовый баллончик. В результате инцидента правоохранители задержали троих мужчин, еще одному сотруднику удалось скрыться.

После перепалки состояние молодого человека ухудшилось. Позже он скончался в медучреждении. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Спустя время его переквалифицировали в убийство группой лиц. Уточнялось, что молодой человек умер от механической асфиксии, то есть удушья.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика