Обвиняемый в убийстве девочки в Коми признался в содеянном

Фото: komi.sledcom.ru

Обвиняемый в убийстве 14-летней девочки в городе Инте в Коми признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

Во время следственных действий мужчина рассказал, что стрелял в ребенка. Однако по некоторым деталям он не смог вспомнить подробности.

В рамках допроса удалось установить, что после преступления злоумышленник перенес тело девочки в нежилую квартиру на верхнем этаже дома, а затем отправился по своим делам, по пути выбросив орудие убийства.

Также в ведомстве раскрыли, что задержание обвиняемого произошло в его квартире. Сейчас следователи устанавливают, чем он занимался и где работал, поскольку официально мужчина трудоустроен не был. Вместе с тем правоохранители приступили к выяснению мотива установки злоумышленником камер видеонаблюдения в подъезде собственного дома.

"Причиной содеянного стал длительный затяжной конфликт с семьей девочки, из-за которого он выместил свою неприязнь на ребенке. Для оценки психического состояния обвиняемого будет назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза", – подчеркнули в СК.

Более того, в ведомстве обратили внимание на то, что обвиняемый пытается преуменьшить свою роль в преступлении, скрывая важные детали, которые подтверждаются объективными данными.

Тело девочки с ранениями нашли в нежилой квартире дома, где проживали семья погибшей и обвиняемый. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении смерти другому человеку.

После установления причастности мужчины к преступлению его задержали и предъявили обвинение. Также правоохранители направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.