Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 13:35

Происшествия

Обвиняемый в убийстве девочки в Коми признался в содеянном

Фото: komi.sledcom.ru

Обвиняемый в убийстве 14-летней девочки в городе Инте в Коми признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

Во время следственных действий мужчина рассказал, что стрелял в ребенка. Однако по некоторым деталям он не смог вспомнить подробности.

В рамках допроса удалось установить, что после преступления злоумышленник перенес тело девочки в нежилую квартиру на верхнем этаже дома, а затем отправился по своим делам, по пути выбросив орудие убийства.

Также в ведомстве раскрыли, что задержание обвиняемого произошло в его квартире. Сейчас следователи устанавливают, чем он занимался и где работал, поскольку официально мужчина трудоустроен не был. Вместе с тем правоохранители приступили к выяснению мотива установки злоумышленником камер видеонаблюдения в подъезде собственного дома.

"Причиной содеянного стал длительный затяжной конфликт с семьей девочки, из-за которого он выместил свою неприязнь на ребенке. Для оценки психического состояния обвиняемого будет назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза", – подчеркнули в СК.

Более того, в ведомстве обратили внимание на то, что обвиняемый пытается преуменьшить свою роль в преступлении, скрывая важные детали, которые подтверждаются объективными данными.

Тело девочки с ранениями нашли в нежилой квартире дома, где проживали семья погибшей и обвиняемый. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении смерти другому человеку.

После установления причастности мужчины к преступлению его задержали и предъявили обвинение. Также правоохранители направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика