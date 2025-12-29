В квартире в Иркутске обнаружены убитые дошкольники

Фото: телеграм-канал "Следком38"

В квартире в Иркутске найдены убитыми двое детей в возрасте 3 и 5 лет, рассказали ТАСС в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Тела были обнаружены в квартире дома по улице Баумана. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". По подозрению в совершении преступления задержана мать погибших – ее доставили в следственный отдел и допросили, с ее участием проводятся все необходимые действия.

На месте случившегося работали следователи и криминалисты регионального СК России. Специалисты назначили судебные экспертизы. Помимо этого, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" – будет дана оценка действиям органов системы профилактики.

В свою очередь, в правоохранительных органах заявили СМИ, что в семье есть младший ребенок. Осведомленный источник отметил, что он жив и не пострадал.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка Иркутской области Татьяна Афанасьева в своем телеграм-канале, комментируя ЧП, указала, что семья была полной и внешне благополучной. По ее словам, семья не попадала в поле зрения правоохранителей и субъектов профилактики.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве младенца. По версии СК, в квартире дома на улице Ушинского мать новорожденного положила младенца в таз с водой и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате младенец умер.

Женщина была задержана. Она рассказала СМИ, что у нее якобы пропало молоко, поэтому она не смогла кормить ребенка. В результате мать младенца решила, что не сможет его вырастить, в связи с чем решила совершить убийство.

