В Красноярске найдены мумифицированные тела матери и ее шестилетнего сына

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Мумифицированные тела 43-летней женщины и ее 6-летнего сына найдены в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Информация о найденных в квартире на Парашютной улице телах поступила следственным органам 22 декабря. По версии СК, женщина проживала с ребенком в данном помещении с июня этого года. Однако соседи не видели семью с сентября.

В результате входная дверь запертой на ключ квартиры была вскрыта после жалоб соседей на завоздушивание батарей. В результате в помещении были найдены тела. При этом видимых признаков криминала не выявлено.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. Помимо этого, начата проверка о халатности органов системы профилактики. Для выявления точной причины смерти назначены судмедэкспертизы. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия.

В региональном главке СК рассказали РИА Новости, что тела женщины и ее сына мумифицировались. При этом в квартире было прохладно, из-за чего запах был не сильным. По предварительным данным, у ребенка нет отца. В частности, в свидетельстве о рождении стоит прочерк.

Ранее уголовное дело об убийстве младенца возбуждено в Санкт-Петербурге. По версии СК, в квартире дома на улице Ушинского мать новорожденного положила младенца в таз с водой и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате младенец умер.

Женщина была задержана. Она рассказала СМИ, что у нее якобы пропало молоко, поэтому она не смогла кормить ребенка. В результате мать младенца решила, что не сможет его вырастить, в связи с чем решила совершить убийство.

