Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 10:55

Происшествия

В Петербурге задержана женщина, задушившая младенца и спрятавшая его в диван

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге задержана местная жительница, задушившая свою новорожденную дочь и спрятавшая ее тело в диван. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По данным ведомства, в ночь на 7 ноября мать девочки, находясь в нетрезвом виде в квартире дома в Апраксином переулке, задушила ребенка, упаковала ее тело в сумку, а после спрятала мешок в диван. Затем женщина скрылась с места происшествия.

Вечером 19 ноября отец девочки пришел домой и нашел тело ребенка с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать новорожденной спустя время была задержана, ей предъявлено обвинение. Сотрудники регионального СК требуют арестовать женщину.

На данный момент следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Сейчас они проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

Помимо этого, следствием будет дана оценка действиям ответственных лиц в связи с появившейся информацией о нахождении злоумышленницы на специализированном учете за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

В свою очередь, прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль ход и результаты расследования дела.

Ранее тело пятилетней девочки с колото-резаными ранами было найдено в одной из квартир дома в Челябинске. По версии следствия, 43-летняя женщина сперва арендовала квартиру с ребенком, но спустя некоторое время она сообщила о выселении. Позже владелец квартиры обнаружил мертвого ребенка в диване.

По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве малолетнего. Спустя время было выявлено, что мать ребенка, подозреваемая в совершении преступления, уехала в Башкирию, где ее и задержали. СМИ уточнили, что тогда женщина находилась в нетрезвом состоянии.

Свою вину мать девочки не признала. В настоящее время она арестована. Следователи нашли отца ребенка и уведомили его о произошедшем, но он пока не проявил интереса к произошедшему.

Новости регионов: в Челябинске задержали мать девочки, найденной мертвой в диване

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика