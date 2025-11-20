В Петербурге задержана женщина, задушившая младенца и спрятавшая его в диван

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге задержана местная жительница, задушившая свою новорожденную дочь и спрятавшая ее тело в диван. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По данным ведомства, в ночь на 7 ноября мать девочки, находясь в нетрезвом виде в квартире дома в Апраксином переулке, задушила ребенка, упаковала ее тело в сумку, а после спрятала мешок в диван. Затем женщина скрылась с места происшествия.

Вечером 19 ноября отец девочки пришел домой и нашел тело ребенка с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать новорожденной спустя время была задержана, ей предъявлено обвинение. Сотрудники регионального СК требуют арестовать женщину.

На данный момент следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Сейчас они проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

Помимо этого, следствием будет дана оценка действиям ответственных лиц в связи с появившейся информацией о нахождении злоумышленницы на специализированном учете за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

В свою очередь, прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль ход и результаты расследования дела.

Ранее тело пятилетней девочки с колото-резаными ранами было найдено в одной из квартир дома в Челябинске. По версии следствия, 43-летняя женщина сперва арендовала квартиру с ребенком, но спустя некоторое время она сообщила о выселении. Позже владелец квартиры обнаружил мертвого ребенка в диване.

По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве малолетнего. Спустя время было выявлено, что мать ребенка, подозреваемая в совершении преступления, уехала в Башкирию, где ее и задержали. СМИ уточнили, что тогда женщина находилась в нетрезвом состоянии.

Свою вину мать девочки не признала. В настоящее время она арестована. Следователи нашли отца ребенка и уведомили его о произошедшем, но он пока не проявил интереса к произошедшему.

