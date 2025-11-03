График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 21:58

Происшествия

Тело пятилетней девочки найдено в диване в квартире Челябинска

Фото: телеграм-канал "Челябинский Следком"

В одной из квартир дома по улице 250-летия Челябинска нашли тело пятилетней девочки, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Челябинской области.

По данным следствия, 43-летняя женщина арендовала квартиру с ребенком, а потом заявила собственнику о выселении. Именно владелецы квартир и обнаружил тело малолетней в диване.

Выяснилось, что на теле девочки найдены колото-резанные ранения. По данному факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Ранее в Москве мужчина убил незнакомую женщину. По его словам, она была похожа на его бывшую девушку, к которой он испытывал личную неприязнь. Женщину попытался защитить ее знакомый, но подозреваемый нанес ему несколько ножевых ранений. Оба потерпевших скончались на месте.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика