Причиной пожара в баре в Швейцарии стала петарда

Фото: ТАСС/IMAGO/Pius Koller

Петарда стала причиной пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана. Об этом заявил посол Италии в Берне Джанлоренцо Корнадо в интервью телеканалу Tg2.

По его словам, взрывное пиротехническое изделие было направлено в подвесной потолок, что привело к возгоранию. Корнадо также добавил, что личности погибших установить невозможно из-за сильных ожогов.

Огонь в баре Constellation произошел в новогоднюю ночь. В результате погибли около 40 человек, еще 100 получили ранения. Россиян среди них не было.

Как рассказал представитель пожарной службы, все жертвы были заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека.