WSJ: Трамп пытается скрыть физические признаки старения

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп пытается скрыть свои физические признаки старения и различные недомогания с помощью косметики для маскировки синяков на руках. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В статье говорится, что советники Трампа все чаще замечают его признаки старения. К примеру, во время съезда республиканцев в Милуоки кожа Трампа оказалась настолько чувствительной, что у него началось кровотечение после того, как его случайно задела кольцом генпрокурор Пэм Бонди.

Журналисты также напомнили, что во время своего первого президентского срока Трамп преуменьшал серьезность симптомов коронавируса и не публиковал детали назначенных ему медпроцедур.

В свою очередь, врач президента Шон Барбабелла отметил, что Трамп полностью способен исполнять свои обязанности. Согласно результатам анализа ЭКГ, состояние сердечно-сосудистой системы 79-летнего Трампа соответствует примерно 65 годам.

Ранее сообщалось, что Трамп прошел профилактическое медицинское обследование из-за своего преклонного возраста. В Белом доме подчеркнули, что данные меры направлены на то, чтобы гарантировать хорошее самочувствие и работоспособность главы государства на долгие годы.

Сам Трамп назвал клеветой публикации об ухудшении его физического и психического состояния. Американский лидер подчеркнул, что пока не начал "сбавлять обороты" и отлично справляется с обязанностями главы государства.