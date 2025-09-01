Что известно о состоянии Дональда Трампа, которого "похоронили" в Сети

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о своей смерти 31 августа. Ранее соцсети "похоронили" американского лидера в том числе из-за долгого отсутствия на публике и двусмысленных заявлений сотрудников его администрации. Что известно о состоянии здоровья Трампа – в материале Москвы 24.

"Ничто не остановит того, что грядет"

Конспирологические теории о смерти президента США Дональда Трампа начали появляться из-за того, что американский лидер перестал появляться на публике с 26 августа, когда он провел заседание кабинета министров. При этом какие-либо мероприятия или выступления в графике 79-летнего политика не значились.

Еще больше ситуацию подогрели слова вице-президента Джей Ди Вэнса в интервью USA Today о готовности возглавить страну в случае "ужасной трагедии".





Джей Ди Вэнс вице-президент США Я абсолютно уверен, что президент США в хорошей форме, отработает свой срок до конца и совершит великие дела для американского народа. Если, не дай бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего опыта работы, чем тот, который я получил за последние 200 дней.

В итоге хештеги вроде TrumpDied и PresidentVance стали лидерами в англоязычном сегменте соцсетей. Кроме того, пользователи обратили внимание на так называемый индекс пиццы: это неофициальный термин, которым обозначают стремительный рост заказов в закусочных около Пентагона якобы на фоне резонансных мировых событий. В момент разгона информации о смерти Трампа он взлетел на 476 процентов, обратили внимание конспирологи.

Неоднозначная ситуация возникла и с появлением видео 30 августа, где президент США направляется играть в гольф. Однако выяснилось, что в Сети завирусился ролик двухмесячной давности.

При этом слухи о смерти Трампа все же начали постепенно развеиваться. В частности, агентство AFP опубликовало снимок главы Белого дома, датированный 30 августа, на котором президент и его внучка Кай собираются направиться на поле для гольфа. Опроверг кончину политика и высокопоставленный представитель американской администрации, заявив, что у Трампа нет никаких проблем со здоровьем. А корреспондент Daily Caller в Белом доме Рейган Риз написал в своих соцсетях 30 августа, что "целый час" общался с Трампом накануне.

В то же время 31-го числа в аккаунте президента США в соцсети Truth Social появилась картинка с его изображением на фоне земного шара и подписью: "Мир скоро поймет. Ничто не остановит того, что грядет". В Сети некоторые увидели в этом сообщении намек на грядущий апокалипсис.

Но позднее в аккаунте появилось еще одно сообщение, в котором он все же лично опроверг слухи о своей смерти.





Дональд Трамп президент США Никогда в жизни не чувствовал себя лучше.

После американский лидер сделал в соцсети ряд внутриполитических заявлений. В частности, рассказал о борьбе с преступностью в Вашингтоне и округе Колумбия в целом, а также об угрозе для США стать "страной третьего мира" в случае отмены ранее введенных торговых пошлин в отношении других государств.

"Пожизненное воздержание от алкоголя"

Кроме слухов о "смерти" Дональда Трампа, в Сети не утихают разговоры о возможных проблемах президента США со здоровьем. В частности, на руке американского лидера неоднократно видели огромный синяк.

К примеру, гематому заметили на переговорах Трампа с французским коллегой Эммануэлем Макроном в феврале 2025-го и во время визита в Шотландию в июле. Кроме того, подобные снимки появлялись в СМИ в августе и ноябре 2024-го. При этом, как правило, синяк старались замаскировать с помощью тонального крема.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее объясняла гематому тем, что Трамп "постоянно работает и пожимает руки целый день каждый день". Личный врач американского лидера Шон Барбабелла в беседе с журналистами также озвучил версию о "незначительном раздражении мягких тканей из-за частых рукопожатий", однако добавил, что такой эффект дает еще и прием аспирина в рамках профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время пользователи отмечали, что такие синяки видели на руке и у королевы Елизаветы II перед ее смертью 8 сентября 2022 года. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах рассказал, что Ее величество боролась с неизлечимой формой рака костей (до выхода книги считалось, что Елизавета II скончалась от хронических возрастных заболеваний).

"Она казалась бледной и более сутулой, на руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций", – писал Джонсон о своей встрече с Елизаветой II перед ее смертью.

В свою очередь, у Трампа, по официальной версии, самочувствие в норме: о прохождении ежегодного традиционного медобследования президент США рассказал в апреле 2025 года. В официальном заключении Шона Барбабеллы, опубликованном Белым домом, отмечается "отличное когнитивное и физическое здоровье" политика. При этом в истории болезни Трампа значатся:



"хорошо контролируемая" гиперхолестеринемия;

"хорошо поддающиеся лечению" розацеа, актинический кератоз, доброкачественные родинки, дивертикулез и доброкачественный полип в толстой кишке;

перенесенный COVID-19;

сезонные аллергии.

Однако сердце, легкие и нервная система работают хорошо, подчеркнул Барбабелла. Позитивный эффект дает и "пожизненное воздержание от алкоголя и курения", сказано в документе.

Сам Трамп после медосмотра заявил на борту № 1, что "правильно ответил на все вопросы" теста на умственные способности и получил от врачей рекомендации по изменению образа жизни. Какие именно, американский лидер уточнять тогда не стал.