Трамп поделился теорией о смерти Байдена в 2020 году

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Президент США Дональд Трамп поделился теорией заговора, согласно которой его предшественник Джо Байден умер в 2020 году, после чего его заменили клоном. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Нет никакого #ДжоБайдена, казненного в 2020 году. Клоны #Байдена, двойники и роботизированные бездушные безмозглые существа – вот что вы видите. #Демократы не видят разницы", – написал пользователь под псевдонимом llijh в своем посте, который Трамп репостнул на своей странице в соцсети Truth Social.

При этом американский президент никак не прокомментировал публикацию.

"Я знал, что Джо Байдена не было во время его президентской гонки", – написал в комментариях под постом другой пользователь Truth Social.

Ранее 82-летнему Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты. Представитель политика рассказал, что это заболевание поддается гормональной терапии, поэтому новообразование можно эффективно контролировать.

Позже Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене. По мнению республиканца, команда бывшего американского президента знала о его проблемах со здоровьем, но скрывала это.

В частности, президент США раскритиковал сторонников Байдена, которые, зная о его умственных и физических проблемах, воспользовались ситуацией и открыли границу для нелегальных мигрантов. Трамп отметил, что сам Байден никогда не выступал за открытые границы и не говорил об этом.