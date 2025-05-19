Трамп опечален новостями о раке Байдена и пожелал ему скорейшего выздоровления

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опечален новостями о диагностированном у бывшего главы государства Джо Байдена раке и пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что они с женой выражают самые наилучшие пожелания семье и родственникам Байдена. Самому экс-президенту Дональд пожелал скорейшего и успешного выздоровления.

Ранее New York Times со ссылкой на представителя Байдена сообщил, что у политика была диагностирована агрессивная форма рака простаты. При этом представитель отметил, что рак поддается гормональной терапии, поэтому заболевание можно эффективно контролировать. Байден и его семья общаются с медиками по поводу вариантов лечения.