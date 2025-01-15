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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала о семейной жизни во время лечения от рака. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на People.

"Вы думаете, что лечение закончилось, но выполнение ежедневных задач – это все еще настоящий вызов. Как и понимание того, что как пациент ты сталкиваешься с побочными эффектами, связанными с лечением, но на самом деле есть и более долгосрочные последствия", – сказала Миддлтон во время посещения больницы, где проходила лечение.

Она также пообщалась с медицинским персоналом и пациентами.

В конце марта 2024 года стало известно об обнаружении у принцессы рака. Как рассказывала Миддлтон, она лечилась с помощью химиотерапии. В этот момент ее обязанности временно исполняла Беатриса Йоркская.

В июне Миддлтон впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией, а позже рассказала о завершении курса лечения от рака. Однако процесс выздоровления и полного восстановления еще не завершен. По словам самой Миддлтон, у нее началась ремиссия рака.

Между тем неназванная британская журналистка обвинила принцессу Уэльскую в том, что она вовсе не была больна раком. По ее словам, в феврале текущего года у Миддлтон обнаружили не онкологию, а якобы предраковые клетки. Однако на фоне испорченной репутации королевской семьи принцесса Уэльская решила заявить, что страдает от рака.