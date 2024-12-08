Кейт Миддлтон заявила, что рак стал для нее неожиданностью

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Принцесса Кейт Миддлтон рассказала, что рак стал для нее полной неожиданностью. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ранее она вместе с мужем принцем Уильямом и детьми посетила концерт. По ее словам, она не знала, "что этот год будет таким, каким он был".

Принцесса рассказала о том, что проходит химиотерапию 22 марта. Онкозаболевание обнаружили после операции в брюшной полости.

В сентябре она заявила, что завершила курс лечения, но последние месяцы дались ей особенно трудно. Она отметила, что сделает все, чтобы ее ремиссия продлилась как можно дольше.

Ранее сообщалось, что Рождество чета отметит в загородном поместье в Норфолке. За праздничным столом они соберутся вместе со своими детьми и другими членами семьи.