Близкие принца Уильяма переживают за его здоровье на фоне проблем в семье

Принц Уильям назвал 2024 год самым тяжелым, поскольку сразу у двух его близких людей выявили рак. Почти в одно время об онкологии заявили его отец, король Карл III, и супруга, Кейт Миддлтон. Также недавно стало известно о проблемах со здоровьем у королевы Камиллы. О том, какие беды обрушились на семью в этом году, – в материале Москвы 24.

Кейт Миддлтон

Фото: Victoria Jones/Pool Photo via AP

О том, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон больна онкологией, СМИ сообщили в марте этого года. После длительного отсутствия на публике будущая королева-консорт опубликовала видео в своих соцсетях, где и рассказала о недуге. По ее словам, о болезни стало известно из результатов тестов, которые медики провели после операции на брюшной полости.

Миддлтон сообщила, что начала проходить химиотерапию, однако уже в июне впервые после перерыва появилась на публике – вместе с супругом они посетили ежегодное военное шоу Trooping the Colour. А в сентябре стало известно о ремиссии.



Кейт Миддлтон принцесса Уэльская Я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию. Последние девять месяцев были невероятно тяжелым временем для нашей семьи.

При этом источники при дворе тогда уточняли, что процесс выздоровления еще не завершен. Об этом же сообщил и супруг Кейт, принц Уильям во время недавнего визита в Африку. Он отметил, что приехал без жены, поскольку она еще восстанавливается.

Однако обращения самой принцессы и ее супруга не помогли избежать очередных теорий заговора: в Сети допустили, что версия с онкологией – лишь способ прикрыть серьезный разлад в семье. Такая версия появилась после статьи репортера Рианнон Миллс: журналист рассказала, что у Миддлтон якобы были выявлены предраковые клетки, а курс терапии был всего лишь профилактическим.

В связи с этим британские СМИ допустили, что принцесса не показывалась на публике, чтобы исправить подпорченную репутацию Короны, а по другой версии – из-за романа Уильяма с маркизой Чамли, Роуз Хэнбери (об их возможной интрижке писали еще в 2019 году). С того момента Кейт несколько раз появлялась на публике без обручального кольца.

Карл III

Фото: Brook Mitchell/Pool Photo via AP

Рак застал врасплох короля Карла III в начале этого года. В феврале Букингемский дворец сообщил, что заболевание выявили во время операции из-за доброкачественного увеличения простаты. Врачи провели несколько тестов и подтвердили онкологию.

Благодаря лечению в начале сентября СМИ писали, что в состоянии здоровья Карла III наблюдается положительная динамика. А в октябре монарх отложил терапию из-за визита в Австралию. Предполагалось, что король вернется к курсу после возвращения в Соединенное Королевство.

Однако уже в конце месяца зарубежные СМИ сообщали, что состояние Карла III сильно ухудшилось. В частности, портал RadarOnline писал, что короля начали кормить насильно, так как у него пропал аппетит. По данным журналистов, на обед он съедает только половинку авокадо.

В начале ноября монарх впервые спустя долгое время появился на публике, приняв участие в церемонии чествования британских военнослужащих. Журналисты отметили, что у вид у Карла III был поникший, а вокруг рта появились язвы, предположительно, от химиотерапии. Несмотря на это, король продолжает активную деятельность и 13 ноября появился на премьере фильма "Гладиатор 2" в Лондоне, где даже пообщался с актерами.

Королева Камилла

Фото: Brook Mitchell/Pool Photo via AP

На проблемы со здоровьем недавно пожаловалась и 77-летняя жена короля Карла III Камилла. В начале ноября Букингемский дворец сообщил, что у нее обнаружили инфекцию дыхательных путей.





заявление Букингемского дворца Ее Величество королева в настоящее время испытывает недомогание из-за инфекции дыхательных путей, вследствие чего врачи рекомендовали короткий период покоя.

Однако уже 12 ноября Камилла вернулась к исполнению своих обязанностей: она посетила прием, организованный по случаю вручения Букеровской премии. По данным BBC, королева-консорт будет участвовать во всех лондонских мероприятиях, хоть и в сокращенном формате.

Принц Уильям

Фото: Hollie Adams/Pool via AP

Пользователи социальных сетей, а также близкие начали беспокоиться и о состоянии принца Уильяма. Как сообщает портал RadarOnline, друзья наследника престола переживают, что заболевания жены и отца могли серьезно ударить и по его здоровью.

В частности, после фразы Уильяма о том, что уходящий год был самым тяжелым в жизни, поклонники королевской семьи обратили внимание на изнеможенный вид принца. Некоторые подчеркнули, что во время его визита в Южную Африку Уильям выглядел "ужасно", "изможденно" и был небритым, что несвойственно ему.