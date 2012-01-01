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14 ноября, 14:42

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Близкие принца Уильяма переживают за его здоровье на фоне проблем в семье

"Невероятно тяжелое время": какие беды обрушились на Британскую Корону

Принц Уильям назвал 2024 год самым тяжелым, поскольку сразу у двух его близких людей выявили рак. Почти в одно время об онкологии заявили его отец, король Карл III, и супруга, Кейт Миддлтон. Также недавно стало известно о проблемах со здоровьем у королевы Камиллы. О том, какие беды обрушились на семью в этом году, – в материале Москвы 24.

Кейт Миддлтон

Фото: Victoria Jones/Pool Photo via AP

О том, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон больна онкологией, СМИ сообщили в марте этого года. После длительного отсутствия на публике будущая королева-консорт опубликовала видео в своих соцсетях, где и рассказала о недуге. По ее словам, о болезни стало известно из результатов тестов, которые медики провели после операции на брюшной полости.

Миддлтон сообщила, что начала проходить химиотерапию, однако уже в июне впервые после перерыва появилась на публике – вместе с супругом они посетили ежегодное военное шоу Trooping the Colour. А в сентябре стало известно о ремиссии.

Я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию. Последние девять месяцев были невероятно тяжелым временем для нашей семьи.
Кейт Миддлтон
принцесса Уэльская

При этом источники при дворе тогда уточняли, что процесс выздоровления еще не завершен. Об этом же сообщил и супруг Кейт, принц Уильям во время недавнего визита в Африку. Он отметил, что приехал без жены, поскольку она еще восстанавливается.

Однако обращения самой принцессы и ее супруга не помогли избежать очередных теорий заговора: в Сети допустили, что версия с онкологией – лишь способ прикрыть серьезный разлад в семье. Такая версия появилась после статьи репортера Рианнон Миллс: журналист рассказала, что у Миддлтон якобы были выявлены предраковые клетки, а курс терапии был всего лишь профилактическим.

В связи с этим британские СМИ допустили, что принцесса не показывалась на публике, чтобы исправить подпорченную репутацию Короны, а по другой версии – из-за романа Уильяма с маркизой Чамли, Роуз Хэнбери (об их возможной интрижке писали еще в 2019 году). С того момента Кейт несколько раз появлялась на публике без обручального кольца.

Карл III

Фото: Brook Mitchell/Pool Photo via AP

Рак застал врасплох короля Карла III в начале этого года. В феврале Букингемский дворец сообщил, что заболевание выявили во время операции из-за доброкачественного увеличения простаты. Врачи провели несколько тестов и подтвердили онкологию.

Благодаря лечению в начале сентября СМИ писали, что в состоянии здоровья Карла III наблюдается положительная динамика. А в октябре монарх отложил терапию из-за визита в Австралию. Предполагалось, что король вернется к курсу после возвращения в Соединенное Королевство.

Однако уже в конце месяца зарубежные СМИ сообщали, что состояние Карла III сильно ухудшилось. В частности, портал RadarOnline писал, что короля начали кормить насильно, так как у него пропал аппетит. По данным журналистов, на обед он съедает только половинку авокадо.

В начале ноября монарх впервые спустя долгое время появился на публике, приняв участие в церемонии чествования британских военнослужащих. Журналисты отметили, что у вид у Карла III был поникший, а вокруг рта появились язвы, предположительно, от химиотерапии. Несмотря на это, король продолжает активную деятельность и 13 ноября появился на премьере фильма "Гладиатор 2" в Лондоне, где даже пообщался с актерами.

Королева Камилла

Фото: Brook Mitchell/Pool Photo via AP

На проблемы со здоровьем недавно пожаловалась и 77-летняя жена короля Карла III Камилла. В начале ноября Букингемский дворец сообщил, что у нее обнаружили инфекцию дыхательных путей.

Ее Величество королева в настоящее время испытывает недомогание из-за инфекции дыхательных путей, вследствие чего врачи рекомендовали короткий период покоя.
заявление Букингемского дворца

Однако уже 12 ноября Камилла вернулась к исполнению своих обязанностей: она посетила прием, организованный по случаю вручения Букеровской премии. По данным BBC, королева-консорт будет участвовать во всех лондонских мероприятиях, хоть и в сокращенном формате.

Принц Уильям

Фото: Hollie Adams/Pool via AP

Пользователи социальных сетей, а также близкие начали беспокоиться и о состоянии принца Уильяма. Как сообщает портал RadarOnline, друзья наследника престола переживают, что заболевания жены и отца могли серьезно ударить и по его здоровью.

В частности, после фразы Уильяма о том, что уходящий год был самым тяжелым в жизни, поклонники королевской семьи обратили внимание на изнеможенный вид принца. Некоторые подчеркнули, что во время его визита в Южную Африку Уильям выглядел "ужасно", "изможденно" и был небритым, что несвойственно ему.

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Шмакова Екатерина

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