The Sun: Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями после химиотерапии

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями после начального этапа курса химиотерапии.

"Профилактическая химиотерапия – не самая приятная вещь. Все боялись, что после серьезной операции и довольно длительного периода восстановления она будет вынуждена снова пройти лечение", – сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание The Sun.

Эксперт по королевской семье Кэти Николл сообщила газете, что принцесса Уэльская уже проходит новый этап лечения и вернется к исполнению своих обязанностей после получения соответствующего согласия медиков.

О том, что врачи обнаружили у Миддлтон рак, стало известно в конце марта 2024 года. Будущая королева-консорт рассказывала, что лечится методом химиотерапии. О болезни стало известно из результатов тестов, которые медики брали у нее после операции в брюшной полости.

Позже сообщалось, что исполнять обязанности принцессы Уэльской во время ее отсутствия будет Беатриса Йоркская. Впервые об этом заговорили после того, как Беатриса и ее сестра принцесса Евгения неожиданно появились на приеме, который король Карл III устроил в саду Букингемского дворца. Источники утверждают, что монарх лично выбрал ее на замену жене старшего принца.

Друг королевской семьи также сообщал, что Миддлтон начала чувствовать себя лучше. По информации СМИ, курс профилактической химиотерапии принес положительные результаты. При этом знакомый не смог точно сказать, когда принцесса вновь начнет появляться на публике и вернется к работе.

