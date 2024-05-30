Vanity Fair: друг Кейт Миддлтон рассказал, что она начала поправляться

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Принцесса Кейт Миддлтон начала чувствовать себя лучше, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Vanity Fair.

В беседе со СМИ друг королевской семьи рассказал, что курс профилактической химиотерапии, который проходила супруга принца Уильяма, принес положительные результаты.

"Для меня было огромным облегчением то, что она перенесла лечение и на самом деле стала чувствовать себя намного лучше. Конечно, это было очень сложное и тревожное время. Вокруг нее сплотились все – Уильям, ее родители, сестра и брат", – поделился источник.

При этом он не смог точно сказать, когда Кейт Миддлтон вновь начнет появляться на публике и вернется к работе. Он уточнил, что это произойдет после того, как принцесса самостоятельно примет решение о том, что готова к этому, и получит одобрение своего намерения от медиков. Инсайдер также подчеркнул, что у него нет сомнений в ее возвращении к активной деятельности.

Ранее сообщалось, что принцесса Беатриса Йоркская будет исполнять обязанности Кейт Миддлтон во время ее отсутствия. Впервые об этом заговорили после того, как Беатриса и ее сестра принцесса Евгения неожиданно появились на приеме, который король Карл III устроил в саду Букингемского дворца. Источники утверждают, что монарх лично выбрал ее на замену жене старшего принца.

О том, что врачи обнаружили у Кейт Миддлтон рак, стало известно в конце марта 2024 года. Будущая королева-консорт рассказывала, что лечится методом химиотерапии. О болезни стало известно из результатов тестов, которые медики брали у нее после операции в брюшной полости.