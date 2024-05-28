Marca: принцесса Беатриса возьмет на себя обязанности Кейт Миддлтон

Фото: ТАСС/AP Photo/Daniel Leal

Принцесса Беатриса Йоркская будет исполнять обязанности Кейт Миддлтон, которая не появлялась на публике с декабря 2023 года, пишет испанская газета Marca со ссылкой на сообщения неких источников в Великобритании.

Источники утверждают, что король Карл III лично выбрал ее на замену Кейт.

Причиной для распространения такой информации послужило неожиданное появление Беатрисы и ее сестры принцессы Евгении на приеме, который монарх устроил в саду Букингемского дворца.

Журнал Hello! опубликовал подтверждение предположений о том, что приглашение принцесс на это мероприятие объяснялось болезнью Кейт Миддлтон. Однако королевский редактор Эмили Нэш подчеркнула, что эти решения Карла III вовсе не означают, что Беатрисе будут переданы официальные обязанности члена королевской семьи.

Принцесса Беатриса Йоркская и ее сестра Евгения Йоркская являются племянницами британского короля, дочерьми принца Эндрю и двоюродными сестрами принцев Гарри и Уильяма. Беатриса занимает пост вице-президента по стратегическим партнерствам американской фирмы Afiniti, которая занимается разработкой технических средств для автоматизации call-центров. Евгения является главой лондонской галереи Hauser&Wirth.

Ранее западные СМИ сообщали, что принцесса Кейт Миддлтон может не появиться на публике до конца года. По данным источников, в настоящее время жена принца Уильяма занимается своим ментальным здоровьем.