Принцесса Кейт Миддлтон выложила редкое фото дочери

Фото: телеграм-канал kate_middleton_royal

Принцесса Кейт Миддлтон выложила редкую фотографию дочери Шарлотты в их общем с супругом аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Родители публично поздравили девочку с девятилетием. Наследницу сфотографировали на фоне цветов в синей кофте, красном кардигане и джинсовой юбке. Принц и принцесса поблагодарили подписчиков за поздравления.

Ранее Кейт Миддлтон показала новую фотографию своего сына принца Луи. На снимке мальчик одет в белую рубашку в клетку и синие шорты. Луи лежит на бежевом пледе и улыбается в камеру. Снимок был опубликован в честь празднования его дня рождения.

