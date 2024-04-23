Кейт Миддлтон опубликовала новый снимок своего сына Луи

Фото: Х/KensingtonRoyal

Принцесса Кейт Миддлтон показала новую фотографию своего сына принца Луи. Снимок она разместила в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Луи с его 6-летием. В честь праздника они опубликовали фото ребенка. На снимке мальчик одет в белую рубашку в клетку и синие шорты. Луи лежит на бежевом пледе и улыбается в камеру.

Автором кадра стала сама Кейт Миддлтон. Также члены королевской семьи выразили благодарность поклонникам за теплые слова о своем сыне.

Ранее сообщалось, что супруга наследника британского престола Кейт Миддлтон оказалась самым популярным членом королевской семьи. К жене принца Уильяма хорошо относятся 76% британцев. Сам принц занимает второе место с 73%. Кроме того, у него 21% ненавистников, тогда как у принцессы Уэльской – 15%.

22 марта будущая королева-консорт Кейт Миддлтон заявила, что у нее обнаружили рак и она начала проходить химиотерапию. По словам принцессы, о болезни стало известно во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

Между тем королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что состояние здоровья Миддлтон позволяет ей посещать некоторые мероприятия. Эксперт добавил, что если Миддлтон будет хорошо себя чувствовать, то она может выйти на публику летом текущего года.

