Эксперт рассказала о готовности принца Уильяма стать королем Великобритании

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Принц Уильям понимает, что ему нужно быть готовым к титулу короля Великобритании. Об этом профессор истории монархии Лондонского городского университета Анна Уайтлок сообщила агентству Reuters.

По ее словам, с момента смерти Елизаветы II в сентябре 2022 года принц должен был осознавать "пугающую" реальность своей судьбы. В настоящий момент он находится в центре внимания СМИ и общественности, так как его отец король Карл III и жена Кейт Миддлтон проходят лечение от рака и отсутствуют на публике.

"Когда у короля диагностировали рак, конечно, я уверена, что его первой реакцией как сына было беспокойство за отца. Но также существует и огромный груз ответственности, который внезапно начал как бы опускаться на его плечи", – подчеркнула специалист.

Уайтлок напомнила, что роль британского монарха подразумевает неполитического главу государства, но она считает, что Уильяму трудно будет быть королем, "просто надевая мантии и разрезая ленточки". По ее мнению, многие бы приветствовали более активного монарха.

Профессор заявила, что в ближайшие несколько лет будет интересно посмотреть, готовы ли к подобному люди или же есть некая черта, которую Уильям должен будет не переступать.

Ранее в ряде СМИ и телеграм-каналов распространилась информация о якобы смерти короля Великобритании Карла III. Позднее в Букингемском дворце заявили, что 75-летний британский король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами.

Также отмечалось, что Карл III провел первое мероприятие после слухов о своей смерти. Утром 19 марта он встретился с ветеранами Корейской войны в честь 70-летия со дня подписания соглашения о перемирии, которое завершило конфликт между двумя странами.