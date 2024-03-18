Букингемский дворец опроверг информацию о смерти Карла III

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В Букингемском дворце заявили, что 75-летний британский король Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами. Об этом пишет ТАСС.

"Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами", – говорится в сообщении.

Днем 18 марта в ряде СМИ и телеграм-каналов появились сообщения о якобы смерти монарха. Официального подтверждения или опровержения от Букингемского дворца на тот момент не было.

В британских медиа подобной информации также не прослеживалось. Стало известно, что фейковое заявление о смерти короля появилось в соцсетях минимум 8 часов назад.

Карл III вступил на престол после смерти своей матери Елизаветы II.

До этого в прессе писали о плане правительства Великобритании на случай смерти короля. В него попали сведения о том, как оповестят людей о смерти Карла III, а также полная информация, что будет происходить в течение 10 дней после его кончины.

Кроме того, в прошлом месяце монарх подтвердил наличие у себя онкологического заболевания. Недуг был выявлен в ходе медицинских обследований по лечению увеличенной простаты. Карл III сообщал, что уже приступил к лечению. Врачи рекомендовали монарху отложить публичные мероприятия, однако он настоял на продолжении исполнении своих обязанностей.

Не так давно в СМИ стали писать о пропаже принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Лондоне быстро находятся только "Новичок" и "рука Москвы".